AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y cuándo se pagan en noviembre 2025

El cronograma confirmado por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

El pago se realiza de manera automática en la Cuenta DNI, Home Banking o cajeros automáticos de la red Link o Banelco, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

AUH_ANSES

‍Quiénes pueden cobrar la AUH en noviembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, cuyos ingresos no provienen de un trabajo formal o registrado.

Los requisitos para acceder al beneficio son los siguientes:

Requisitos del adulto responsable (madre, padre o tutor)

Ser argentino o residente con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener a cargo uno o más hijos menores de 18 años o con discapacidad (sin límite de edad).

No contar con empleo registrado ni percibir otra prestación contributiva o plan social incompatible.

Requisitos para los hijos

Ser menor de 18 años .

Estar soltero .

Cumplir con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por el programa.

Este último punto es fundamental, ya que ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta que la familia presente la Libreta AUH, el formulario que certifica que los controles se realizaron correctamente.

Cuánto cobran los titulares de AUH en noviembre 2025

A partir del aumento del 2,1% por inflación, el nuevo monto total de la AUH se eleva a $119.713,83 por hijo.

Sin embargo, el 80% se paga todos los meses, y el 20% restante se acumula para su cobro anual, luego de presentar la Libreta.

Por lo tanto, en noviembre los titulares de la AUH cobrarán:

$95.771,06 por hijo (correspondiente al 80% del total).

El 20% restante ($23.942,77) quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH 2025.

En el caso de los beneficiarios con hijos con discapacidad, el monto es más alto, y se actualiza en la misma proporción que el resto de las asignaciones familiares.

anses

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran y cuánto se paga en noviembre 2025

La Tarjeta Alimentar es un complemento alimentario que otorga el Ministerio de Capital Humano a través de ANSES. El objetivo es garantizar el acceso a productos básicos de la canasta alimentaria, especialmente para niños y embarazadas.

El beneficio se deposita junto con la AUH o AUE (Asignación por Embarazo), según el siguiente esquema de beneficiarios:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad.

Madres con Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en noviembre son los siguientes:

Familias con un hijo o embarazadas: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El depósito se acredita automáticamente, sin necesidad de tener una tarjeta física: el dinero se carga en la misma cuenta de ANSES donde se cobra la AUH.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en total en noviembre

Con el aumento de la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, los ingresos totales por familia quedan de la siguiente manera:

Familia con un hijo: AUH: $95.771,06 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $148.021,06

Familia con dos hijos: AUH: $191.542,12 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $273.478,12

Familia con tres o más hijos: AUH: $287.313,18 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $395.375,18



De esta forma, el “combo” entre la AUH y la Tarjeta Alimentar puede superar los $395.000 en hogares con tres o más chicos. Un alivio importante en medio de un contexto inflacionario que sigue golpeando el bolsillo familiar.

Libreta AUH: el trámite clave para no perder el 20% retenido

La presentación de la Libreta AUH es un requisito obligatorio que debe cumplirse una vez al año para poder cobrar el 20% acumulado durante el período anterior.

La Libreta puede presentarse de forma presencial en cualquier oficina de ANSES sin turno, o bien cargarse online desde Mi ANSES, en la opción Hijas e hijos > Libreta AUH.

El plazo para presentar la Libreta AUH 2024 vence el 31 de diciembre de 2025. Quienes no lo hagan perderán el derecho a cobrar el monto retenido.

Otros beneficios disponibles para AUH en noviembre

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, ANSES mantiene otras líneas de ayuda para los mismos grupos familiares:

Complemento Leche del Plan 1000 Días: un refuerzo de más de $45.000 para niños de hasta tres años o embarazadas que perciban la AUE.

un refuerzo de más de para niños de hasta tres años o embarazadas que perciban la AUE. Descuentos con tarjeta de débito: reintegros del 10% en compras de alimentos con tope de $120.000, disponibles para jubilados, AUH y SUAF.

Estos beneficios pueden combinarse con el pago mensual, por lo que muchas familias verán acreditados montos totales que superan los $400.000 en noviembre.