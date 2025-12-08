Úbeda explicó el llamativo cambio de Zeballos y desde el entorno del jugador lo desmintieron: "Todo..."

image

La tensión creció porque la jugada posterior al cambio pareció darle argumentos a los críticos: apenas cuatro minutos después de que Zeballos saliera del campo, Adrián Martínez convirtió el 1-0 que terminó siendo decisivo para la clasificación de Racing. Incluso desde el conjunto rival reconocieron que la salida del juvenil “fue a favor” para ellos, reforzando la sensación de que Boca perdió a su pieza más influyente en el peor momento.

La discusión trascendió lo táctico y se volvió un cuestionamiento directo a la conducción de Úbeda. Para muchos hinchas, la salida del Changuito en un trámite tan parejo resultó incomprensible; para el cuerpo técnico, una necesidad física; y para el entorno del jugador, una decisión injustificada con consecuencias deportivas inmediatas.

Qué puede pasar con el futuro de Úbeda en Boca tras la eliminación

Más allá del conflicto puntual, el entrenador también fue consultado por su continuidad. Úbeda no firmó aún su renovación y dejó en claro que su situación se definirá en una reunión con Juan Román Riquelme en los próximos días. “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos terminar la temporada ahora. Después planificaremos para lo que viene”, señaló.

La expectativa es que pueda ser ratificado para 2026, aunque la eliminación y la controversia por el cambio de Zeballos generaron un clima de análisis profundo puertas adentro. La caída en semifinales dejó a Boca sin la posibilidad de coronar una campaña complicada y potenció el debate sobre decisiones tácticas, gestión del plantel y el rumbo del equipo de cara al próximo año.

En ese marco, la polémica entre las explicaciones del entrenador y el desmentido del entorno del jugador encendió señales de alerta dentro del club. La relación entre cuerpo técnico, futbolistas y dirigencia será un eje clave en la reconstrucción del proyecto deportivo.