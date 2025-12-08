Úbeda explicó el llamativo cambio de Zeballos y desde el entorno del jugador lo desmintieron: "Todo..."
El entrenador justificó la salida del joven delantero en un momento decisivo del partido, pero desde el círculo íntimo del jugador lo desmintieron y reavivaron el ruido interno en Boca tras la eliminación en semifinales.
La derrota de Boca ante Racing por 1-0 en La Bombonera, en plena semifinal del Torneo Clausura, dejó una grieta abierta en el club que va más allá del resultado. Claudio Úbeda, quien asumió el mando del equipo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quedó en el centro de la tormenta por la decisión de reemplazar a Exequiel Zeballos, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel, a los 26 minutos del segundo tiempo y con el partido todavía igualado 0-0. Ese movimiento, que derivó en el ingreso de Alan Velasco tras dos meses sin actividad, generó el malestar de la gente, la sorpresa en el vestuario y la reacción inmediata del entorno del jugador.
En conferencia de prensa, Úbeda defendió la modificación e intentó aportar claridad sobre un cambio que muchos hinchas identificaron como el punto de inflexión del encuentro. “Desde el banco vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo”, explicó el entrenador. Según su lectura, Zeballos venía de un desgaste importante en los partidos anteriores, donde también había sido sustituido en los tramos finales. Desde su perspectiva, la continuidad del juvenil en cancha podía comprometer el funcionamiento físico del equipo en la parte decisiva del duelo.
Úbeda también comentó otro detalle relevante que condicionó sus opciones ofensivas: la imposibilidad de usar a Edinson Cavani. El uruguayo sufrió una molestia en la espalda durante los ejercicios precompetitivos y eso limitó las alternativas para reforzar el ataque cuando Boca comenzó a necesitar variantes para buscar el empate. “Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, sufrimos la inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar”, lamentó.
Qué dijo el entorno de Zeballos y por qué desmintieron públicamente al entrenador
A la explicación oficial le siguió una respuesta inmediata desde el círculo íntimo del jugador, que negó categóricamente la versión del cansancio. Rorro Carballo, integrante de la agencia de representación de Zeballos, publicó un mensaje directo y filoso: «No estaba cansado… Todo tocuen…». La expresión, que remite a la idea de que algo es “cuento” o no se ajusta a la realidad, se hizo viral y dejó expuesto el desacuerdo interno. No fue el único. Un familiar del futbolista respaldó esa postura y aseguró que el delantero “tenía para jugar dos partidos”.
La tensión creció porque la jugada posterior al cambio pareció darle argumentos a los críticos: apenas cuatro minutos después de que Zeballos saliera del campo, Adrián Martínez convirtió el 1-0 que terminó siendo decisivo para la clasificación de Racing. Incluso desde el conjunto rival reconocieron que la salida del juvenil “fue a favor” para ellos, reforzando la sensación de que Boca perdió a su pieza más influyente en el peor momento.
La discusión trascendió lo táctico y se volvió un cuestionamiento directo a la conducción de Úbeda. Para muchos hinchas, la salida del Changuito en un trámite tan parejo resultó incomprensible; para el cuerpo técnico, una necesidad física; y para el entorno del jugador, una decisión injustificada con consecuencias deportivas inmediatas.
Qué puede pasar con el futuro de Úbeda en Boca tras la eliminación
Más allá del conflicto puntual, el entrenador también fue consultado por su continuidad. Úbeda no firmó aún su renovación y dejó en claro que su situación se definirá en una reunión con Juan Román Riquelme en los próximos días. “Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos terminar la temporada ahora. Después planificaremos para lo que viene”, señaló.
La expectativa es que pueda ser ratificado para 2026, aunque la eliminación y la controversia por el cambio de Zeballos generaron un clima de análisis profundo puertas adentro. La caída en semifinales dejó a Boca sin la posibilidad de coronar una campaña complicada y potenció el debate sobre decisiones tácticas, gestión del plantel y el rumbo del equipo de cara al próximo año.
En ese marco, la polémica entre las explicaciones del entrenador y el desmentido del entorno del jugador encendió señales de alerta dentro del club. La relación entre cuerpo técnico, futbolistas y dirigencia será un eje clave en la reconstrucción del proyecto deportivo.