ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

Dentro del régimen: si los ingresos totales del hogar no superan los $6.314.897 y ningún progenitor gana más de $3.157.448 individuales.

Exclusión automática: si uno de los integrantes del grupo percibe más de $3.157.448 , la familia queda excluida del cobro de todas las asignaciones familiares.

Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad se abona en todos los casos sin límite de sueldo.

¿Cómo consultar el estado de la asignación en Mi ANSES en septiembre de 2026?

Para constatar la liquidación y la correcta acreditación de los vínculos familiares:

Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ingresar a "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".

Dirigirse a la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones" para corroborar la liquidación mensual y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

El cronograma de acreditaciones bancarias para las asignaciones y el resto de las prestaciones de la seguridad social se desarrollará bajo el siguiente esquema: