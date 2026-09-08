ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

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Dentro del régimen: si los ingresos totales del hogar no superan los $6.314.897 y ningún progenitor gana más de $3.157.448 individuales.
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Exclusión automática: si uno de los integrantes del grupo percibe más de $3.157.448, la familia queda excluida del cobro de todas las asignaciones familiares.
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Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad se abona en todos los casos sin límite de sueldo.
¿Cómo consultar el estado de la asignación en Mi ANSES en septiembre de 2026?
Para constatar la liquidación y la correcta acreditación de los vínculos familiares:
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Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Ingresar a "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".
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Dirigirse a la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones" para corroborar la liquidación mensual y los descuentos aplicados.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?
El cronograma de acreditaciones bancarias para las asignaciones y el resto de las prestaciones de la seguridad social se desarrollará bajo el siguiente esquema:
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Asignaciones Familiares (SUAF) y AUH:
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DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
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Jubilaciones que no superan la mínima:
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Jubilaciones que superan el haber mínimo:
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Pensiones No Contributivas (PNC):
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Prestación por Desempleo (Plan 1):
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Asignaciones de Pago Único (APU):