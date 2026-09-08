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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los límites salariales para cobrar el salario familiar y las prestaciones de pago único. Ningún integrante de la familia podrá superar el tope individual fijado por la normativa o corre el riesgo de perderlo.

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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos topes salariales que regirán en septiembre de 2026 para el cobro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y las Asignaciones de Pago Único (APU). Para conservar el derecho al beneficio, los ingresos del grupo familiar no podrán exceder los $6.314.897 brutos mensuales.

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El marco regulatorio mantiene la cláusula que excluye a la totalidad del hogar si uno de los progenitores percibe un haber individual que supere el 50% de ese valor, aun cuando el monto conjunto familiar esté por debajo del tope general.

¿Cuánto se cobra y cuáles son los topes salariales para el SUAF en septiembre de 2026?

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ANSES confirmó el aumento del SUAF para septiembre 2026

Para cobrar las asignaciones familiares mensuales o de pago único en septiembre, los trabajadores registrados deben contar con ingresos dentro de las siguientes pautas oficiales:

  • Tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): se fijó en un máximo de $6.314.897 brutos mensuales.

  • Tope salarial individual por integrante: no puede superar los $3.157.448.

  • Salario promedio de referencia: con un indicador RIPTE que ronda los $1.900.000, la mayoría de los trabajadores bajo relación de dependencia queda comprendida dentro del esquema de cobro.

  • Escala general: la asignación por hijo en el tramo 1 se actualiza un 2,1% por movilidad.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la asignación o si quedo excluido en septiembre de 2026?

El organismo previsional aplica controles automáticos sobre los haberes registrados:

  • Dentro del régimen: si los ingresos totales del hogar no superan los $6.314.897 y ningún progenitor gana más de $3.157.448 individuales.

  • Exclusión automática: si uno de los integrantes del grupo percibe más de $3.157.448, la familia queda excluida del cobro de todas las asignaciones familiares.

  • Excepción sin tope: la Asignación por Hijo con Discapacidad se abona en todos los casos sin límite de sueldo.

¿Cómo consultar el estado de la asignación en Mi ANSES en septiembre de 2026?

Para constatar la liquidación y la correcta acreditación de los vínculos familiares:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a "Información Personal" y seleccionar "Datos personales y familiares".

  • Dirigirse a la sección "Hijos" > "Mis Asignaciones" para corroborar la liquidación mensual y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

El cronograma de acreditaciones bancarias para las asignaciones y el resto de las prestaciones de la seguridad social se desarrollará bajo el siguiente esquema:

  • Asignaciones Familiares (SUAF) y AUH:

    • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima:

    • Del martes 8 al lunes 21 de septiembre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada hábil).

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • Del martes 8 al lunes 14 de septiembre de 2026 (dos DNI por día hábil).

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Del 8 de septiembre al 9 de octubre de 2026 para todas las terminaciones de DNI.

En pocas palabras

  • ANSES actualizó topes: Se confirmaron los límites salariales para el cobro del SUAF y prestaciones de pago único en septiembre de 2026.
  • Condiciones de cobro: El ingreso familiar no debe superar los $6.314.897 brutos mensuales, y ningún integrante puede ganar más de $3.157.448 individuales.
  • Consulta y fechas: Los beneficiarios pueden verificar el estado de sus asignaciones en Mi ANSES, y se detallan las fechas de cobro según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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