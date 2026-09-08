AUH ya puede cobrar el acumulado de $274.441 tras la confirmación de ANSES

Consulta de datos: Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH".

Generación del formulario: Revisar los datos de salud, vacunación y educación pendientes. Si falta alguna sección, hacer clic en "Generar Libreta" para descargarla o recibirla por correo electrónico.

Acreditación institucional: Imprimir el formulario en una sola hoja con buena calidad y llevarlo a la escuela y/o centro de salud correspondiente para la firma de las autoridades.

Carga de la imagen: Sacar una foto clara del papel completo sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, peso menor a 3MB y con las cuatro esquinas visibles). Reingresar a "Mi ANSES" para adjuntar el archivo y finalizar la solicitud.

¿Qué requisitos son obligatorios para validar el formulario de la Libreta AUH?

Para evitar el rechazo de la documentación digital por parte de la ANSES, el certificado debe contar con la validación de tres áreas fundamentales:

Salud: Acreditación de los controles médicos periódicos según la edad del menor.

Vacunación: Confirmación del esquema completo según el Calendario Nacional Oficial.

Educación: Certificado de asistencia regular al ciclo lectivo para niños a partir de los 5 años de edad.

¿Cuándo depositan el monto retenido tras presentar la Libreta AUH?

Una vez completada la carga digital del documento y validada por el organismo previsional, la liquidación del 20% acumulado se efectúa automáticamente:

Acreditación del depósito: El dinero retenido se deposita dentro de los 60 días posteriores a la finalización del trámite.

Lugar de cobro: El importe se acredita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe la asignación mensual.

Pérdida del beneficio: Quienes no presenten el formulario antes del 31 de diciembre pierden el derecho a cobrar el acumulado anual del período anterior.

¿Cuándo cobra la AUH de ANSES en septiembre de 2026?

El calendario de pagos mensual de la Asignación Universal por Hijo se liquida según la finalización del DNI: