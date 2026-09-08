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AUH ya puede cobrar el acumulado de $274.441 tras la confirmación de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene abierto el procedimiento para que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo recuperen el 20% acumulado del ciclo anterior.

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Titulares de la AUH cobran el acumulado de $274.441 tras la confirmación de ANSES

Titulares de la AUH cobran el acumulado de $274.441 tras la confirmación de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitado el trámite para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo soliciten el desembolso del 20% retenido mensualmente durante el año anterior. La presentación del documento acredita los controles sanitarios, el esquema de vacunación y la escolaridad obligatoria de los niños y adolescentes.

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En septiembre de 2026, la presentación digital de la Libreta AUH permite cobrar un monto retenido acumulado de $274.441,20 por hijo (o $893.658,20 por hijo con discapacidad), el cual se liquida de manera completa en la cuenta bancaria del titular dentro de los 60 días de aprobado el trámite.

¿Cuánto dinero cobro por el 20% retenido de la Libreta AUH?

Los valores finales del acumulado varían de acuerdo con el tipo de prestación y la zona de residencia del beneficiario:

  • AUH General (por menor de edad): Otorga un cobro acumulado de $274.441,20 por cada hijo.

  • AUH por Hijo con Discapacidad: Liquida un pago extraordinario de $893.658,20 por beneficiario.

  • AUH Zona 1 (Provincias patagónicas y Patagones): Alcanza un total de $356.787,80 por menor y de $1.161.756,80 por hijo con discapacidad.

  • Haber mensual de septiembre 2026 (con aumento del 2,1%): La AUH pasa a un bruto de $154.031, cobrando $123.224,80 netos en mano (80%) y reteniendo $30.806,20 (20%) para el ciclo siguiente.

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

¿Cómo presentar la Libreta AUH de forma digital en Mi ANSES?

La gestión se realiza de manera 100% virtual a través de la aplicación oficial o del portal web antes del 31 de diciembre de 2026:

  • Consulta de datos: Ingresar a "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección "Hijos" y seleccionar "Libreta AUH".

  • Generación del formulario: Revisar los datos de salud, vacunación y educación pendientes. Si falta alguna sección, hacer clic en "Generar Libreta" para descargarla o recibirla por correo electrónico.

  • Acreditación institucional: Imprimir el formulario en una sola hoja con buena calidad y llevarlo a la escuela y/o centro de salud correspondiente para la firma de las autoridades.

  • Carga de la imagen: Sacar una foto clara del papel completo sobre una superficie plana e iluminada (formato JPG, peso menor a 3MB y con las cuatro esquinas visibles). Reingresar a "Mi ANSES" para adjuntar el archivo y finalizar la solicitud.

¿Qué requisitos son obligatorios para validar el formulario de la Libreta AUH?

Para evitar el rechazo de la documentación digital por parte de la ANSES, el certificado debe contar con la validación de tres áreas fundamentales:

  • Salud: Acreditación de los controles médicos periódicos según la edad del menor.

  • Vacunación: Confirmación del esquema completo según el Calendario Nacional Oficial.

  • Educación: Certificado de asistencia regular al ciclo lectivo para niños a partir de los 5 años de edad.

¿Cuándo depositan el monto retenido tras presentar la Libreta AUH?

Una vez completada la carga digital del documento y validada por el organismo previsional, la liquidación del 20% acumulado se efectúa automáticamente:

  • Acreditación del depósito: El dinero retenido se deposita dentro de los 60 días posteriores a la finalización del trámite.

  • Lugar de cobro: El importe se acredita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe la asignación mensual.

  • Pérdida del beneficio: Quienes no presenten el formulario antes del 31 de diciembre pierden el derecho a cobrar el acumulado anual del período anterior.

¿Cuándo cobra la AUH de ANSES en septiembre de 2026?

El calendario de pagos mensual de la Asignación Universal por Hijo se liquida según la finalización del DNI:

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre de 2026

En pocas palabras

  • Libreta AUH: Permite cobrar hasta $274.441,20 por hijo (o $893.658,20 con discapacidad) retenidos de 2026.
  • Presentación digital: Se realiza vía Mi ANSES hasta el 31 de diciembre de 2026, acreditando controles de salud, vacunación y escolaridad.
  • Cobro del retroactivo: El monto se deposita en la cuenta del titular dentro de los 60 días posteriores a la aprobación del trámite.
Resumen generado por Thinkindot AI
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