Alivio tras las elecciones: ANSES pagará un bono único de $100.000 en noviembre
El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono superior a los $100.000 para un grupo de beneficiarios de ANSES, que se acreditará en noviembre. Los requisitos, quiénes pueden pedirlo y cómo realizar el trámite paso a paso.
ANSES actualiza la AUH en noviembre con nuevos montos y extras
Tras las elecciones legislativas 2025, el Gobierno nacional anunció una serie de medidas económicas destinadas a reforzar los ingresos de los sectores que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre ellas, se destaca el pago de un bono superior a los $100.000 que se abonará por única vez en noviembre y que apunta a acompañar a las familias que atraviesan una situación particular: matrimonio, nacimiento o adopción.
El refuerzo forma parte de las denominadas Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios extraordinarios que ANSES otorga cuando se acredita un hecho puntual, como casarse, tener un hijo o adoptar.
Con el último aumento del 2,1%, determinado por la Ley de Movilidad Jubilatoria, los montos de estos bonos también se actualizan en línea con la inflación.
Aumento del 2,1% para jubilados, AUH y asignaciones familiares
Antes del anuncio del bono, la ANSES confirmó un incremento general del 2,1% en todas las prestaciones sociales: jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares (SUAF) y también las Asignaciones de Pago Único.
Esta actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, y busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en medio de la escalada inflacionaria.
De esta forma, los nuevos montos comenzaron a regir desde octubre de 2025 y se reflejarán en los haberes de noviembre, mes en el que también se acreditará el bono especial por matrimonio.
ANSES paga un bono de $100.000: quiénes lo cobran
El bono confirmado por ANSES corresponde a la Asignación por Matrimonio, una de las tres categorías de la Asignación de Pago Único (APU).
Tras la actualización de octubre, el monto pasó a ser de $102.311 por pareja. Se trata de un pago por única vez, que se abona siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el organismo.
Este beneficio alcanza a varios grupos, no solo a trabajadores en relación de dependencia, sino también a personas en distintas modalidades laborales o con prestaciones vigentes.
Los beneficiarios que pueden acceder al bono de más de $100.000 son:
Personas en relación de dependencia registradas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Trabajadores temporarios o rurales, siempre que figuren en los registros de ANSES.
Empleados que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
De esta manera, el bono por matrimonio no está limitado únicamente a los trabajadores activos, sino que también incluye a quienes perciben ingresos a través de regímenes especiales o transitorios.
Cuáles son las Asignaciones de Pago Único vigentes en 2025
La Asignación de Pago Único (APU) es un beneficio excepcional, que se cobra una sola vez y varía según el hecho que se produzca.
En la actualidad, existen tres tipos de APU:
Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.
Asignación por Nacimiento: $68.323 por hijo.
Asignación por Adopción: $410.144 por hijo adoptado.
Estos montos se actualizan trimestralmente conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que volverán a modificarse en diciembre de 2025.
Qué documentación se necesita para cobrar el bono
Los solicitantes deberán presentar la documentación que acredite el hecho que da origen a la asignación. En el caso del bono por matrimonio, se requiere:
Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos titulares.
Acta o certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.
Es importante destacar que el trámite debe iniciarse dentro de los dos meses posteriores a la fecha del matrimonio.
Si el pedido se realiza fuera de ese plazo, el beneficio podría ser rechazado o perder vigencia, según los criterios de ANSES.
Cómo solicitar el bono de $100.000 por matrimonio
El trámite para solicitar el bono puede realizarse de manera presencial o virtual, según la situación del beneficiario.
Paso a paso para hacerlo en línea:
Ingresar a Mi ANSES (www.anses.gob.ar) con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En el menú principal, seleccionar la opción “Asignaciones Familiares”.
Elegir la sección “Asignación por Pago Único – Matrimonio”.
Completar el formulario con los datos personales y subir la documentación requerida (DNI y acta de matrimonio).
Verificar la información y confirmar la solicitud.
Una vez aprobada, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra sus haberes o asignaciones habituales.
Trámite presencial:
También puede hacerse en una oficina de ANSES con turno previo, presentando:
DNI de ambos cónyuges.
Acta de matrimonio original y copia.
CBU o constancia de cuenta bancaria.
Los turnos se gestionan a través del sitio oficial de ANSES o mediante la línea telefónica 130, disponible las 24 horas.
Cuándo se cobra el bono: fechas confirmadas
ANSES confirmó el calendario de pago para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que se abonan en dos etapas:
Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
Segunda quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre.
Esto significa que los titulares que hayan tramitado la asignación dentro de los plazos establecidos recibirán el pago entre fines de octubre y los primeros días de noviembre, dependiendo de la fecha de presentación.