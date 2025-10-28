Alivio tras las elecciones: ANSES pagará un bono único de $100.000 en noviembre

Esta actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, y busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en medio de la escalada inflacionaria.

De esta forma, los nuevos montos comenzaron a regir desde octubre de 2025 y se reflejarán en los haberes de noviembre, mes en el que también se acreditará el bono especial por matrimonio.

ANSES paga un bono de $100.000: quiénes lo cobran

El bono confirmado por ANSES corresponde a la Asignación por Matrimonio, una de las tres categorías de la Asignación de Pago Único (APU).

Tras la actualización de octubre, el monto pasó a ser de $102.311 por pareja. Se trata de un pago por única vez, que se abona siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el organismo.

Este beneficio alcanza a varios grupos, no solo a trabajadores en relación de dependencia, sino también a personas en distintas modalidades laborales o con prestaciones vigentes.

Los beneficiarios que pueden acceder al bono de más de $100.000 son:

Personas en relación de dependencia registradas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Trabajadores temporarios o rurales , siempre que figuren en los registros de ANSES.

Empleados que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

De esta manera, el bono por matrimonio no está limitado únicamente a los trabajadores activos, sino que también incluye a quienes perciben ingresos a través de regímenes especiales o transitorios.

Cuáles son las Asignaciones de Pago Único vigentes en 2025

La Asignación de Pago Único (APU) es un beneficio excepcional, que se cobra una sola vez y varía según el hecho que se produzca.

En la actualidad, existen tres tipos de APU:

Asignación por Matrimonio: $102.311 por cada cónyuge.

Asignación por Nacimiento: $68.323 por hijo.

Asignación por Adopción: $410.144 por hijo adoptado.

Estos montos se actualizan trimestralmente conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que volverán a modificarse en diciembre de 2025.

Qué documentación se necesita para cobrar el bono

Los solicitantes deberán presentar la documentación que acredite el hecho que da origen a la asignación. En el caso del bono por matrimonio, se requiere:

Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos titulares.

Acta o certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

Es importante destacar que el trámite debe iniciarse dentro de los dos meses posteriores a la fecha del matrimonio.

Si el pedido se realiza fuera de ese plazo, el beneficio podría ser rechazado o perder vigencia, según los criterios de ANSES.

Cómo solicitar el bono de $100.000 por matrimonio

El trámite para solicitar el bono puede realizarse de manera presencial o virtual, según la situación del beneficiario.

Paso a paso para hacerlo en línea:

Ingresar a Mi ANSES (www.anses.gob.ar) con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el menú principal, seleccionar la opción “Asignaciones Familiares” .

Elegir la sección “Asignación por Pago Único – Matrimonio” .

Completar el formulario con los datos personales y subir la documentación requerida (DNI y acta de matrimonio).

Verificar la información y confirmar la solicitud.

Una vez aprobada, el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde el titular cobra sus haberes o asignaciones habituales.

Trámite presencial:

También puede hacerse en una oficina de ANSES con turno previo, presentando:

DNI de ambos cónyuges.

Acta de matrimonio original y copia.

CBU o constancia de cuenta bancaria.

Los turnos se gestionan a través del sitio oficial de ANSES o mediante la línea telefónica 130, disponible las 24 horas.

Cuándo se cobra el bono: fechas confirmadas

ANSES confirmó el calendario de pago para las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que se abonan en dos etapas:

Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre .

Segunda quincena: del 20 de octubre al 10 de noviembre.

Esto significa que los titulares que hayan tramitado la asignación dentro de los plazos establecidos recibirán el pago entre fines de octubre y los primeros días de noviembre, dependiendo de la fecha de presentación.