Previsional
ANSES
Ayuda escolar
BUENAS NOTICIAS

ANSES confirmó el monto de la Ayuda Escolar 2026 y las fechas de cobro

La ANSES confirmó definiciones importantes para la Ayuda Escolar 2026. El beneficio ya tiene monto oficial, fecha de pago y un requisito que determinará quiénes lo cobran en marzo y quiénes deberán esperar más tiempo para recibirlo.

La ANSES confirmó cómo se pagará la Ayuda Escolar 2026, un beneficio destinado a familias que reciben asignaciones y tienen hijos en edad escolar. El organismo oficializó el monto y explicó qué condiciones deben cumplirse para cobrarlo durante marzo.

El pago está vinculado al inicio del ciclo lectivo y se liquida una vez al año. La prestación busca acompañar a los hogares frente a los gastos habituales de la vuelta a clases, como útiles, uniformes y materiales escolares.

Según lo informado por ANSES, quienes tengan la escolaridad acreditada en el sistema podrán recibir el dinero de manera automática. En cambio, quienes no cumplan con ese requisito deberán completar un trámite para que el beneficio se habilite.

Cuál es el monto confirmado de la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

El Gobierno oficializó que la Ayuda Escolar Anual 2026 tendrá un valor total de $85.000. El monto mantiene la estructura aplicada durante el ciclo lectivo anterior y combina dos componentes.

Por un lado, un monto base actualizado por movilidad de $55.672. A eso se suma un refuerzo extraordinario de $29.328, que completa la cifra final establecida para este año.

La suma de ambos conceptos alcanza los $85.000 que ANSES pagará a las familias que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Cuándo paga ANSES la Ayuda Escolar 2026

El pago automático comenzará el 9 de marzo de 2026. Desde esa fecha, el dinero se acreditará junto con la prestación habitual que perciba cada titular dentro del calendario de pagos de ANSES.

En estos casos, no es necesario realizar ningún trámite adicional. El sistema liquida el beneficio directamente cuando el organismo ya tiene registrada la condición escolar del menor.

La fecha de cobro dependerá de la terminación del DNI del titular, siguiendo el mismo cronograma que la prestación principal que se cobre cada mes.

Qué requisito pide ANSES para cobrar la Ayuda Escolar

El requisito principal para acceder a la Ayuda Escolar es haber presentado el certificado de alumno regular del niño, niña o adolescente.

Quienes hayan cargado este documento antes del 31 de diciembre del año anterior recibirán el pago de forma automática durante marzo. En esos casos, el beneficio se deposita sin necesidad de realizar nuevas gestiones.

Si el certificado no fue presentado, el titular puede completar el trámite a través de Mi ANSES. Una vez que el organismo valida la documentación, el pago se habilita aproximadamente dentro de los 60 días posteriores.

