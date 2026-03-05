ANSES confirmó el monto de la Ayuda Escolar 2026 y las fechas de cobro

Por un lado, un monto base actualizado por movilidad de $55.672. A eso se suma un refuerzo extraordinario de $29.328, que completa la cifra final establecida para este año.

La suma de ambos conceptos alcanza los $85.000 que ANSES pagará a las familias que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Cuándo paga ANSES la Ayuda Escolar 2026

El pago automático comenzará el 9 de marzo de 2026. Desde esa fecha, el dinero se acreditará junto con la prestación habitual que perciba cada titular dentro del calendario de pagos de ANSES.

En estos casos, no es necesario realizar ningún trámite adicional. El sistema liquida el beneficio directamente cuando el organismo ya tiene registrada la condición escolar del menor.

La fecha de cobro dependerá de la terminación del DNI del titular, siguiendo el mismo cronograma que la prestación principal que se cobre cada mes.

Qué requisito pide ANSES para cobrar la Ayuda Escolar

El requisito principal para acceder a la Ayuda Escolar es haber presentado el certificado de alumno regular del niño, niña o adolescente.

Quienes hayan cargado este documento antes del 31 de diciembre del año anterior recibirán el pago de forma automática durante marzo. En esos casos, el beneficio se deposita sin necesidad de realizar nuevas gestiones.

Si el certificado no fue presentado, el titular puede completar el trámite a través de Mi ANSES. Una vez que el organismo valida la documentación, el pago se habilita aproximadamente dentro de los 60 días posteriores.