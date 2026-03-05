AUH de ANSES: el refuerzo de $85.000 que se paga en marzo y cómo obtenerlo

Con esta suba, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Cobro mensual efectivo (80%) : $106.251,20 por hijo

Monto retenido (20%): $26.562,80

Como ocurre con esta prestación, ANSES paga el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante. Ese dinero acumulado se liquida posteriormente cuando el titular presenta la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Este mecanismo forma parte del esquema histórico de la Asignación Universal por Hijo, que combina el pago mensual con una verificación anual de condiciones vinculadas al cuidado y educación de los menores.

Qué es el pago de $85.000 para AUH y qué requisito pide ANSES para cobrarlo en marzo

La ANSES confirmó el pago de un refuerzo de $85.000 para titulares de AUH y asignaciones familiares vinculado al inicio del ciclo lectivo. El monto corresponde a un beneficio anual destinado a familias con hijos escolarizados y se acredita junto con la prestación habitual.

El importe se compone de $55.672 de base actualizada por movilidad más $29.328 de refuerzo, lo que completa el total de $85.000. El pago comenzará desde el 9 de marzo de 2026 para quienes ya tengan registrada la escolaridad del menor en el sistema del organismo.

El requisito clave es presentar el certificado de alumno regular. Si la documentación ya fue cargada antes de fin de año, el depósito se realiza de forma automática; de lo contrario, el trámite puede completarse en Mi ANSES y el pago se habilita una vez validado el certificado.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar para AUH en marzo

El aumento confirmado por ANSES para la AUH no modifica el monto de la Tarjeta Alimentar, uno de los principales complementos que reciben las familias con hijos.

Los valores del programa alimentario se mantienen sin cambios:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

De esta manera, el ingreso total mensual depende de la combinación entre la AUH y el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar. Por ejemplo, una familia con un hijo percibe el valor del 80% de la AUH más el complemento alimentario correspondiente.

En los hogares con más hijos, el monto final surge de sumar cada asignación con el beneficio alimentario vigente.

Cuándo paga ANSES la AUH en marzo 2026

El calendario oficial publicado por ANSES indica que el cronograma de pagos para AUH se mantendrá sin cambios durante marzo.

Las fechas quedaron organizadas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 : 9 de marzo

DNI terminados en 1 : 10 de marzo

DNI terminados en 2 : 11 de marzo

DNI terminados en 3 : 12 de marzo

DNI terminados en 4 : 13 de marzo

DNI terminados en 5 : 16 de marzo

DNI terminados en 6 : 17 de marzo

DNI terminados en 7 : 18 de marzo

DNI terminados en 8 : 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

El organismo aclaró que no habrá modificaciones en el cronograma para AUH, AUE, SUAF ni pensionados durante el tercer mes del año.

Cuánto se paga por la Ayuda Escolar ANSES 2026

El Gobierno nacional confirmó mediante el Decreto 115/2026 el monto oficial de la Ayuda Escolar Anual 2026.

El beneficio total será de $85.000 por hijo escolarizado.

La estructura del pago se compone de dos partes:

Monto base actualizado por movilidad: $55.672

Refuerzo extraordinario: $29.328

La suma de ambos conceptos alcanza el valor final de $85.000 que recibirán las familias alcanzadas por el beneficio.

La Ayuda Escolar está destinada a titulares de AUH y también a trabajadores registrados que cobran Asignaciones Familiares (SUAF) por hijos en edad escolar.

Quiénes cobran la Ayuda Escolar en marzo

El pago automático de la Ayuda Escolar 2026 comenzará el 9 de marzo, según confirmó ANSES.

Cobrarán ese mes quienes ya tengan registrada la escolaridad del menor ante el organismo previsional. Esto ocurre cuando el certificado de alumno regular fue presentado antes del 31 de diciembre del año anterior.

En esos casos, el beneficio se deposita directamente junto con la prestación habitual que percibe el titular.

Quienes todavía no hayan presentado el certificado escolar deberán realizar el trámite correspondiente para habilitar el pago.