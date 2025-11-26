En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aguinaldo
Beneficio

ANSES confirmó el pago del aguinaldo y el bono en diciembre 2025: quiénes lo cobran y cuáles son los montos

El organismo previsional informó los montos finales de las personas que accederán al Sueldo Anual Complementario.

Se confirmó el pago del aguinaldo y el bono en diciembre 2025: quiénes lo cobran y cuáles son los montos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los detalles de los pagos de diciembre de 2025, incluyendo el aguinaldo (SAC) para un sector específico de beneficiarios y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Aguinaldo de ANSES: qué pasará con las jubilaciones en diciembre

El mes llega con un aumento del 2,3%, aplicado según el índice de inflación de octubre informado por el INDEC. La actualización impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Quiénes cobran aguinaldo en diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre se pagará únicamente a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Los programas sociales como AUH, AUE y SUAF no reciben aguinaldo, ya que no tienen carácter previsional.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES en diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre.

En diciembre, se tomará como base el monto actualizado, que es el más alto del período por el aumento del 2,3%.

El pago se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES fija el monto del MEDIO AGUINALDO para JUBILADOS de diciembre

Montos de ANSES para diciembre 2025

Con el aumento vigente, las prestaciones quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.826,90
    • Con bono: $410.826,90
  • Jubilación máxima: $2.293.160,10
    • Con bono: $2.363.160,10
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77
    • Con bono: $342.624,77
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $311.653,76
    • Con bono: $381.653,76

Cómo se paga el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo se entrega solo a quienes cobran la mínima.

  • Si el haber supera los $410.826,90, no corresponde el bono.
  • Quienes cobren más que el mínimo reciben un monto proporcional hasta alcanzar ese tope.
