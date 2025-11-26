ANSES confirmó el pago del aguinaldo y el bono en diciembre 2025: quiénes lo cobran y cuáles son los montos

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES en diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre.

En diciembre, se tomará como base el monto actualizado, que es el más alto del período por el aumento del 2,3%.

El pago se acredita automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

image.png ANSES fija el monto del MEDIO AGUINALDO para JUBILADOS de diciembre

Montos de ANSES para diciembre 2025

Con el aumento vigente, las prestaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90

Con bono: $410.826,90

Jubilación máxima: $2.293.160,10

Con bono: $2.363.160,10

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77

Con bono: $342.624,77

Pensiones No Contributivas (PNC): $311.653,76

Con bono: $381.653,76

Cómo se paga el bono extraordinario de $70.000

El refuerzo se entrega solo a quienes cobran la mínima.