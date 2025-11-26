Importante anuncio de ANSES: fecha del aguinaldo confirmada y nuevos valores actualizados

DNI terminados en 0 : 9 de diciembre

DNI terminados en 1 : 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Aumento ANSES diciembre 2025: de cuánto es y cómo queda la jubilación mínima

Desde abril de 2024, ANSES aplica aumentos mensuales basados en la inflación, utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido dos meses antes por el INDEC. Para diciembre, el organismo informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, la más alta en medio año.

Ese 2,3% será el incremento para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares SUAF.

Con esta actualización:

Jubilación mínima: pasa a $340.879,59 (sin bono). Con bono extraordinario de $70.000: $410.879,59 .

Jubilación máxima: queda en $2.293.796,92 .

PUAM (80% del haber mínimo): Sin bono: $272.703,67 Con bono: $342.703,67



El bono extraordinario de diciembre se pagará de manera proporcional para quienes superen la mínima hasta alcanzar los $410.879,59. Quienes ya superen ese monto no recibirán la suma extra.

Cómo calcula ANSES el aguinaldo de diciembre

El Sueldo Anual Complementario se determina tomando el 50% del mejor haber mensual bruto del semestre (julio-diciembre 2025). Dado que las jubilaciones reciben aumentos mensuales por inflación, el mes más alto será diciembre.

Es importante aclarar que el bono no se incluye en el cálculo del SAC.

Por lo tanto:

Jubilado que cobra la mínima de $340.879,59 en diciembre → Aguinaldo: $170.439,79

Sumando el haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo, un jubilado de la mínima cobrará en diciembre: