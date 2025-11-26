Importante anuncio de ANSES: fecha del aguinaldo confirmada y nuevos valores actualizados
ANSES confirmó el cronograma completo del segundo aguinaldo del año para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, y ya se conocen los montos finales que cobrarán millones de beneficiarios y las fechas exactas de acreditación según DNI.
Aguinaldo de ANSES: qué pasará con las jubilaciones en diciembre
Casi 7.900.000 jubilados y pensionados recibirán en diciembre el segundo Sueldo Anual Complementario (SAC), que se sumará al aumento mensual y al bono extraordinario. Con la confirmación del cronograma de pagos, ya es posible conocer las fechas de cobro y los montos actualizados que abonará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A diferencia del sector privado, donde las empresas tienen plazo hasta el 18 de diciembre para pagar el aguinaldo, ANSES depositará el SAC junto con el haber mensual, según la terminación del DNI de cada beneficiario. El organismo también confirmó la suba correspondiente al mes, lo que permite calcular el monto exacto del medio aguinaldo.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de ANSES
El organismo previsional ya publicó el cronograma oficial de pagos del mes de diciembre para jubilaciones, pensiones, el bono complementario y el segundo aguinaldo del año. Tal como ocurre habitualmente, las acreditaciones se ordenan por grupos y por número de DNI.
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Aumento ANSES diciembre 2025: de cuánto es y cómo queda la jubilación mínima
Desde abril de 2024, ANSES aplica aumentos mensuales basados en la inflación, utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido dos meses antes por el INDEC. Para diciembre, el organismo informó que la inflación de octubre fue del 2,3%, la más alta en medio año.
Ese 2,3% será el incremento para jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y asignaciones familiares SUAF.
Con esta actualización:
Jubilación mínima: pasa a $340.879,59 (sin bono).
Con bono extraordinario de $70.000: $410.879,59.
Jubilación máxima: queda en $2.293.796,92.
PUAM (80% del haber mínimo):
Sin bono: $272.703,67
Con bono: $342.703,67
El bono extraordinario de diciembre se pagará de manera proporcional para quienes superen la mínima hasta alcanzar los $410.879,59. Quienes ya superen ese monto no recibirán la suma extra.
Cómo calcula ANSES el aguinaldo de diciembre
El Sueldo Anual Complementario se determina tomando el 50% del mejor haber mensual bruto del semestre (julio-diciembre 2025). Dado que las jubilaciones reciben aumentos mensuales por inflación, el mes más alto será diciembre.
Es importante aclarar que el bono no se incluye en el cálculo del SAC.
Por lo tanto:
Jubilado que cobra la mínima de $340.879,59 en diciembre
→ Aguinaldo: $170.439,79
Sumando el haber mensual, el bono extraordinario y el aguinaldo, un jubilado de la mínima cobrará en diciembre: