La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a septiembre de 2026 tras el incremento del 2,1%, fijando el haber bruto en $154.029,99 por menor.
El Poder Ejecutivo formalizó el reajuste por movilidad del 2,1% para la asignación universal. Las beneficiarias perciben el 80% directo en su tarjeta de débito a partir de este martes 8.
AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a septiembre de 2026 tras el incremento del 2,1%, fijando el haber bruto en $154.029,99 por menor.
De ese monto general, la titular cobra $123.223,99 netos en mano (80%) y se retienen $30.806 (20%) para liquidar con la presentación de la Libreta, depositándose en las cuentas bancarias asignadas a partir del martes 8 de septiembre para los DNI terminados en cero.
Al contemplar el pago neto directo mensual del 80% de la asignación tras la suba del 2,1%, los importes de bolsillo según la cantidad de menores a cargo quedan conformados de la siguiente forma:
Familias con 1 hijo: perciben $123.223,99 netos de AUH en su cuenta bancaria.
Familias con 2 hijos: cobran $246.447,98 netos en la tarjeta de débito.
Familias con 3 hijos: suman $369.671,97 netos de bolsillo.
Familias con 4 hijos: reciben $492.895,96 netos directos.
La acreditación de las asignaciones sociales se canaliza según la modalidad registrada por el titular:
Cuentas bancarias habilitadas: se deposita en la caja de ahorro de la seguridad social vinculada a la tarjeta de débito asignada por ANSES.
Billeteras virtuales certificadas: para quienes hayan optado por el cobro digital, los fondos quedan disponibles en la app financiera habilitada en la misma fecha de cobro.
Extracción de efectivo: habilitada en cualquier cajero automático de la red bancaria sin costo adicional.
Para verificar la fecha exacta y la cuenta asignada:
Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app móvil.
Ingresar a la sección "Hijos" y seleccionar "Mis Asignaciones".
Consultar la pestaña "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad liquidadora.
El cronograma de pagos para la AUH y demás prestaciones de la seguridad social se desarrollará de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):
Del martes 8 al lunes 21 de septiembre de 2026 (un DNI por día hábil).
Jubilaciones que superan el haber mínimo:
Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada hábil).
Pensiones No Contributivas (PNC):
Del martes 8 al lunes 14 de septiembre de 2026 (dos DNI por día hábil).
Prestación por Desempleo (Plan 1):
Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada).
Asignaciones de Pago Único (APU):
Primera y segunda quincena del 8 de septiembre al 9 de octubre de 2026.