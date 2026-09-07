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AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

El Poder Ejecutivo formalizó el reajuste por movilidad del 2,1% para la asignación universal. Las beneficiarias perciben el 80% directo en su tarjeta de débito a partir de este martes 8.

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AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a septiembre de 2026 tras el incremento del 2,1%, fijando el haber bruto en $154.029,99 por menor.

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De ese monto general, la titular cobra $123.223,99 netos en mano (80%) y se retienen $30.806 (20%) para liquidar con la presentación de la Libreta, depositándose en las cuentas bancarias asignadas a partir del martes 8 de septiembre para los DNI terminados en cero.

¿Cuánto se cobra en mano por la AUH con aumento en septiembre de 2026?

AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento.

AUH de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro tras el aumento.

Al contemplar el pago neto directo mensual del 80% de la asignación tras la suba del 2,1%, los importes de bolsillo según la cantidad de menores a cargo quedan conformados de la siguiente forma:

  • Familias con 1 hijo: perciben $123.223,99 netos de AUH en su cuenta bancaria.

  • Familias con 2 hijos: cobran $246.447,98 netos en la tarjeta de débito.

  • Familias con 3 hijos: suman $369.671,97 netos de bolsillo.

  • Familias con 4 hijos: reciben $492.895,96 netos directos.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la AUH por banco o billetera virtual en septiembre de 2026?

La acreditación de las asignaciones sociales se canaliza según la modalidad registrada por el titular:

  • Cuentas bancarias habilitadas: se deposita en la caja de ahorro de la seguridad social vinculada a la tarjeta de débito asignada por ANSES.

  • Billeteras virtuales certificadas: para quienes hayan optado por el cobro digital, los fondos quedan disponibles en la app financiera habilitada en la misma fecha de cobro.

  • Extracción de efectivo: habilitada en cualquier cajero automático de la red bancaria sin costo adicional.

¿Cómo consultar la fecha de cobro y el lugar de pago en Mi ANSES en septiembre de 2026?

Para verificar la fecha exacta y la cuenta asignada:

  • Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social desde la web o la app móvil.

  • Ingresar a la sección "Hijos" y seleccionar "Mis Asignaciones".

  • Consultar la pestaña "Cuándo y dónde cobro" para constatar la entidad liquidadora.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

El cronograma de pagos para la AUH y demás prestaciones de la seguridad social se desarrollará de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:

    • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):

    • Del martes 8 al lunes 21 de septiembre de 2026 (un DNI por día hábil).

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo:

    • Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada hábil).

  • Pensiones No Contributivas (PNC):

    • Del martes 8 al lunes 14 de septiembre de 2026 (dos DNI por día hábil).

  • Prestación por Desempleo (Plan 1):

    • Del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026 (dos DNI por jornada).

  • Asignaciones de Pago Único (APU):

    • Primera y segunda quincena del 8 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

En pocas palabras

  • AUH y ANSES: Se confirmó el aumento del 2,1% para septiembre de 2026, fijando el haber bruto en $154.029,99.
  • Cobro neto: Las titulares perciben $123.223,99 (80%) directo, mientras que el 20% restante se liquida con la Libreta.
  • Fechas de cobro: El cronograma de pagos se extiende del martes 8 al lunes 21 de septiembre de 2026, según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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