A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXPLOSIVO

Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: "Él piensa que..."

Majo Martino reveló la fuerte sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK y contó qué situación estaría haciendo sufrir al cantante cordobés en medio de la crisis.

14 sept 2026, 13:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: Él piensa que...

Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: "Él piensa que..."

Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: Él piensa que...

Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: "Él piensa que..."

Majo Martino aportó nueva información sobre las versiones que rodean a Luck Ra y La Joaqui y reveló cuál sería la sospecha que estaría atormentando al cantante cordobés en medio de la crisis.

Durante Puro Show (El Trece), la panelista habló primero de Tiago PZK y deslizó, de manera enigmática, que el cantante habría tenido vínculos con varias mujeres conocidas.

Leé también

La inesperada confesión de La Joaqui sobre su vínculo con Tiago PZK tras su separación de Luck Ra

La inesperada confesión de La Joaqui sobre su vínculo con Tiago PZK tras su separación de Luck Ra

“Tiago no solo estuvo con Cazzu. Hay un montón de otras chicas conocidas que están en esa lista importante”, señalaron en el programa.

“¿Qué tiene Tiago PZK? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? Algo me contaron de lo que tiene. No voy a entrar en detalle en este momento, pero habría que investigarlo, porque la lista es tremenda”, lanzó Martino.

La sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui

La conversación se volvió todavía más picante cuando mencionaron a Flor Vigna. “Y se sumó, que lo dije al aire el otro día, la última de la lista, Flor Vigna. O sea, va pasando por artistas del entorno, digamos, porque es un ambiente grande, pero es chico en sí”, comentaron.

Sin embargo, la información más fuerte llegó cuando Martino contó qué sospecharía Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK.

“A mí me contaron que él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?”, aseguró.

Y explicó de dónde provendría la versión: “Yo creo que por eso él también hizo ese comentario, porque es toda la misma gente que me cuenta esto, muy amigos de él, muy amigos”.

De esta manera, la versión de una posible cercanía entre La Joaqui y Tiago PZK habría despertado fuertes sospechas en Luck Ra, según la información revelada por Martino.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luck Ra La Joaqui Tiago PZK

Lo más visto