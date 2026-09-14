Revelan la tremenda sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK: "Él piensa que..."

La sospecha que tendría Luck Ra sobre La Joaqui

La conversación se volvió todavía más picante cuando mencionaron a Flor Vigna. “Y se sumó, que lo dije al aire el otro día, la última de la lista, Flor Vigna. O sea, va pasando por artistas del entorno, digamos, porque es un ambiente grande, pero es chico en sí”, comentaron.

Sin embargo, la información más fuerte llegó cuando Martino contó qué sospecharía Luck Ra sobre La Joaqui y Tiago PZK.

“A mí me contaron que él piensa que ella está con Tiago PZK antes de terminar la relación, ¿entendés?”, aseguró.

Y explicó de dónde provendría la versión: “Yo creo que por eso él también hizo ese comentario, porque es toda la misma gente que me cuenta esto, muy amigos de él, muy amigos”.

De esta manera, la versión de una posible cercanía entre La Joaqui y Tiago PZK habría despertado fuertes sospechas en Luck Ra, según la información revelada por Martino.