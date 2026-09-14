Las comprometedoras fotos de Facundo Moyano y Candela Arizaga: juntos en un hotel

“Alguien me había hablado la semana pasada diciéndome que se lo habría visto a Facundo Moyano parando en este apart hotel del centro y que Candela habría ido a visitarlo. Si ven la foto que se saca ella, es el mismo baño”, aseguró la panelista.

La frase de Pochi de Gossipeame estuvo acompañada por una comparación de imágenes que rápidamente llamó la atención. Por un lado, mostró una fotografía en la que Candela Arizaga aparece frente al espejo de un baño sacándose una selfie. Y por otro, exhibió fotos oficiales del supuesto apart hotel donde Moyano estaría viviendo por estas semanas.

El detalle que se convirtió en el eje de la nueva versión está justamente en ese ambiente. Al comparar las fotografías, Pochi señaló que el baño que aparece detrás de Candela tendría características llamativamente similares a las que se ven en las imágenes del supuesto apart en el que estaría instalado el sindicalista.

Así, una simple selfie terminó convirtiéndose en una nueva pieza que alimentó las sospechas sobre un posible acercamiento entre ambos. La coincidencia señalada por la instagramer volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, justamente cuando pesa sobre ellos una medida judicial destinada a evitar cualquier contacto.

Cuál fue el confuso episodio que protagonizaron Facundo Moyano y Candela Arizaga en la vía pública

La madrugada del 4 de agosto de 2026 quedará grabada como una de las más caóticas para Facundo Moyano y Candela Arizaga. Lo que empezó como una noche en pareja en un departamento de Belgrano terminó con ella corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, él persiguiéndola, y una detención que encendió todas las alarmas.

Según relataron testigos y el encargado del edificio de avenida del Libertador al 5400, alrededor de las 5:14 Arizaga, de 23 años, salió “fuera de sí”, descalza y apenas cubierta, gritando y corriendo por la calle. Las cámaras de seguridad captaron la escena: la modelo deambulando alterada, en algunos momentos con su perro en brazos, mientras Moyano iba detrás intentando alcanzarla y contenerla.

El llamado al 911 no tardó en llegar. La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la esquina de Sucre y Virrey Vértiz, interceptó a la pareja y trasladó a Arizaga al Hospital Pirovano para su evaluación médica y forense. Allí, la médica legista solo encontró un raspón en una rodilla, atribuible a la caída durante su carrera por la vía pública.

Aun así, el fiscal Julián Pistone dispuso la detención de Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. El exdiputado pasó varias horas bajo custodia antes de ser liberado tras declarar ante la Justicia, pero quedó imputado por la causa.

En su versión, Arizaga aseguró que Moyano “no le pegó” y atribuyó el episodio al “consumo de drogas”. Su madre, hermana y una amiga negaron ante la fiscalía que hubiera habido violencia previa en la relación, aunque la investigación sigue su curso.