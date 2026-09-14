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Omar Courtz suma una cuarta fecha en Buenos Aires: los detalles

El artista puertorriqueño suma una nueva función en Buenos Aires tras la gran respuesta del público. Todos los detalles de la cuarta fecha de Omar Courtz y cuándo salen a la venta las entradas.

14 sept 2026, 13:00
Omar Courtz suma una caurta fecha en Buenos Aires: los detalles
Omar Courtz suma una caurta fecha en Buenos Aires: los detalles
Omar Courtz suma una caurta fecha en Buenos Aires: los detalles
Omar Courtz suma una caurta fecha en Buenos Aires: los detalles

Omar Courtz confirmó su visita a nuestro país en el marco de su “Por si mañana no estoy world tour”, presentando las canciones que conforman su reciente álbum de estudio los días 30 de noviembre, 03 y 04 de diciembre en el Movistar Arena con entradas agotadas en tiempo récord.

El triple sold out sucedió en tiempo récord y ahora, ante una arrasadora demanda de todos sus fanáticos, el artista confirmó su cuarta fecha en Buenos Aires el día 02 de diciembre marcando otro exitoso hito en su carrera profesional y para su aclamada visita a la Argentina con una propuesta que es mucho más que un show y sorprenderá a miles de personas.

Entradas disponibles desde el martes 15 de septiembre a las 13 hs con todos los medios de pago y disfrutá del beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander a través de www.movistararena.com.ar.

Omar Courtz es una de las voces más disruptivas del urbano acumulando más de 1.5b de streams y a lo largo de su exitosa carrera ha colaborado con reconocidos artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro y Anuel.

ÁLBUM “POR SI MAÑANA NO ESTOY”:

Es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y que da nombre a su tour global. Fué lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones destacadas por la brillante fusión entre el trap y ritmos electrónicos. Además, incluye colaboraciones con artistas de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal. Con un éxito arrasador, “Por si mañana no estoy”, en su debut se posicionó en el Puesto 3 en el Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1.6 millones de reproducciones globales, y con temas destacados que superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.

     

 

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