Omar Courtz suma una cuarta fecha en Buenos Aires: los detalles

ÁLBUM “POR SI MAÑANA NO ESTOY”:

Es el segundo álbum de estudio de Omar Courtz y que da nombre a su tour global. Fué lanzado en febrero de 2026 y cuenta con 18 canciones destacadas por la brillante fusión entre el trap y ritmos electrónicos. Además, incluye colaboraciones con artistas de la talla de Myke Towers, Eladio Carrión y Bad Gyal. Con un éxito arrasador, “Por si mañana no estoy”, en su debut se posicionó en el Puesto 3 en el Top Latin Albums de Billboard y acumuló más de 1.6 millones de reproducciones globales, y con temas destacados que superaron los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales.