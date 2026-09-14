En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Javier Milei
Jubilados
Información clave

Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

El organismo previsional aplicará el último dato del IPC difundido por el INDEC bajo el régimen de movilidad mensual. El haber básico supera los $436.000 y garantiza un piso de más de medio millón de pesos con el bono.

Banner Seguinos en google DESK
Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que entrará en vigencia a partir de octubre de 2026, tras oficializarse el último Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización previsional eleva el haber mínimo jubilatorio por encima de los $436.000, proyectando un ingreso garantizado superior a los $506.000 netos en mano con la continuidad del bono de $70.000.

Leé también La agenda de Javier Milei para la semana: reuniones, Mesa Política y un viaje clave a Bahía Blanca
La agenda de Javier Milei para la semana: reuniones, Mesa Política y un viaje clave a Bahía Blanca

El esquema de movilidad mensual del DNU 274/24 traslada de forma directa el registro inflacionario sobre todas las escalas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima con el nuevo aumento en octubre de 2026?

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

Con la aplicación del coeficiente inflacionario mensual sobre las prestaciones del sector pasivo, los montos estimados para el décimo mes del año se estructuran de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás el piso de $428.591,22 de septiembre.

  • Bono extraordinario del Gobierno: con la ratificación del adicional de $70.000, el total garantizado de bolsillo rebasará los $506.000 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico superará los $349.000 netos (80% de la mínima) más el bono correspondiente.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 netos de base (70% de la mínima).

  • Jubilación máxima del SIPA: se elevará por encima de los $2.930.000 brutos mensuales.

¿Cómo saber si me corresponde el bono completo o proporcional en octubre de 2026?

La liquidación del suplemento de contención económica continuará bajo las pautas habituales del organismo:

  • Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, garantizando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.

  • Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima pero que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.

  • Sin bono extraordinario: quienes superan el piso general de ingresos cobran exclusivamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:

  • Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se prepara la liquidación de octubre, el cronograma de transferencias de septiembre continúa ejecutándose en los bancos:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9 cobran este lunes 14 de septiembre.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 4 cobra este lunes 14 de septiembre.

En pocas palabras

  • Javier Milei confirmó el aumento para jubilados y pensionados de ANSES en octubre, elevando el haber mínimo a más de $436.000.
  • El organismo previsional aplicará el último dato del IPC bajo régimen de movilidad mensual.
  • Los haberes garantizan un piso de más de $506.000 con el bono de $70.000.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Jubilados ANSES octubre
Notas relacionadas
Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido
Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"
"Hasta me llamaron loco": el "consuelo" de Sarmiento a Milei en un video creado con IA

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar