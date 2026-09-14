Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

-
Bono de $70.000 íntegro: para quienes perciben hasta un haber mínimo, garantizando el techo de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo.
-
Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con haberes básicos superiores a la mínima pero que no alcancen el límite total establecido, cobrando la diferencia exacta hasta equiparar dicho tope.
-
Sin bono extraordinario: quienes superan el piso general de ingresos cobran exclusivamente su monto indexado por inflación.
¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?
Para verificar la actualización de los importes una vez impactados en el sistema de liquidaciones:
-
Acceder al portal web oficial o a la aplicación móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ingresar a la sección "Jubilados y Pensionados".
-
Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos aplicados.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?
Mientras se prepara la liquidación de octubre, el cronograma de transferencias de septiembre continúa ejecutándose en los bancos:
-
Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):
-
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
-
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
-
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
-
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
-
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
-
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
-
Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.
-
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9 cobran este lunes 14 de septiembre.
-
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 4 cobra este lunes 14 de septiembre.