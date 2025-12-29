ANSES confirmó las fechas de cobro para jubilados en enero 2026

DNI terminados en 1 : 12 de enero

DNI terminados en 2 : 13 de enero

DNI terminados en 3 : 14 de enero

DNI terminados en 4 : 15 de enero

DNI terminados en 5 : 16 de enero

DNI terminados en 6 : 19 de enero

DNI terminados en 7 : 20 de enero

DNI terminados en 8 : 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Las acreditaciones se realizan en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Qué pasa con los jubilados que cobran más del haber mínimo

Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, ANSES estableció un calendario diferenciado que se extiende hacia el final del mes:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Este grupo también puede acceder al refuerzo vigente en enero, siempre que el ingreso mensual no supere el tope fijado por ANSES, que en este caso es de $419.300.

Pensiones No Contributivas: calendario confirmado por ANSES

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán sus haberes durante la primera quincena de enero. El esquema oficial es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Estas prestaciones forman parte del sistema previsional administrado por ANSES y se acreditan de manera automática.

ANSES y refuerzo: qué otros pagos siguen vigentes en enero

Durante enero continuarán los refuerzos para jubilados y pensionados, además de las asignaciones familiares para trabajadores registrados. Para acceder a la asignación por hijo, el ingreso individual de cada progenitor no debe superar los $2.511.000, mientras que el ingreso familiar total no puede exceder los $5.000.000.

También siguen vigentes los pagos vinculados a la AUH, cuya gestión se realiza de forma completamente online a través del sitio oficial de ANSES, utilizando el número de CUIL.

En paralelo, continúa la ayuda escolar anual, que alcanza los $85.000 por hijo, siempre que la libreta digital haya sido presentada antes del 31 de diciembre. Además, el complemento acumulado del 20% correspondiente a 2024, de $189.069, puede solicitarse hasta el 31 de marzo, con montos mayores en casos especiales.