Atención AUH y SUAF: ANSES confirma el pago de $108.000 extra en enero
El refuerzo se deposita de forma automática junto con la AUH. Mirá qué familias acceden, los requisitos clave y cómo chequear el pago en Mi ANSES.
En enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente uno de los refuerzos más importantes para las familias con hijos: el pago de hasta $108.062 extra a través del programa Tarjeta Alimentar, un beneficio que se deposita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones compatibles.
El monto está destinado principalmente a hogares con tres o más hijos, en el marco del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF), y no requiere inscripción previa. A continuación, todos los detalles para saber quiénes lo cobran, cuánto se paga según la cantidad de hijos y cómo verificar si te corresponde.
Tarjeta Alimentar ANSES enero 2026: quiénes acceden al refuerzo de $108.062
La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que ANSES deposita de manera automática a los siguientes grupos:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
Personas gestantes a partir del tercer mes de embarazo que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).
Familias con hijos con discapacidad que perciben AUH, sin límite de edad.
Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.
En todos los casos, el beneficio se asigna sin necesidad de realizar trámites, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en ANSES.
¿Quiénes cobran los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026?
El monto máximo de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026 es de $108.062 y corresponde a:
Familias con tres o más hijos que cobran la AUH.
Madres con PNC por siete hijos o más, que perciben el mismo refuerzo.
Este pago no reemplaza a la AUH ni a otras asignaciones, sino que se suma como un ingreso adicional destinado exclusivamente a garantizar el acceso a la alimentación básica.
Cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026
Los montos vigentes del programa, según la cantidad de hijos, son los siguientes:
Familias con 1 hijo: $52.250
Familias con 2 hijos: $81.936
Familias con 3 o más hijos: $108.062
Personas gestantes que cobran AUE: $52.250
Estos valores se mantienen sin cambios para enero y se depositan todos los meses, siempre que se conserve la condición de beneficiario.
Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Para verificar si estás incluido dentro del pago, se puede hacer la consulta de forma simple desde los canales oficiales:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección “Consultar”.
El sistema informará si el titular cobra la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente.
También se puede revisar el beneficio ingresando en “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones activas.
Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar ANSES en enero
El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita:
En la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, la AUE o la PNC.
En la misma fecha de pago, según el calendario oficial de ANSES.
No se entrega una tarjeta física nueva: el monto se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito habitual.
Calendario de pagos: cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en enero 2026
El cronograma de acreditación depende del beneficio principal que cobre cada titular (AUH, AUE o PNC) y de la terminación del DNI. Las fechas pueden consultarse en:
El sitio oficial de ANSES
Mi ANSES, desde la app o la web
Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES y para qué sirve
La Tarjeta Alimentar es una política social del Estado nacional destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares con niñas, niños, adolescentes y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.
El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y se complementa con otras prestaciones como la AUH, el Complemento Leche y las Asignaciones Familiares.