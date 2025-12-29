Atención AUH y SUAF: ANSES confirma el pago de $108.000 extra en enero

¿Quiénes cobran los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026?

El monto máximo de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026 es de $108.062 y corresponde a:

Familias con tres o más hijos que cobran la AUH.

Madres con PNC por siete hijos o más, que perciben el mismo refuerzo.

Este pago no reemplaza a la AUH ni a otras asignaciones, sino que se suma como un ingreso adicional destinado exclusivamente a garantizar el acceso a la alimentación básica.

Cuánto se paga por la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

Los montos vigentes del programa, según la cantidad de hijos, son los siguientes:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Personas gestantes que cobran AUE: $52.250

Estos valores se mantienen sin cambios para enero y se depositan todos los meses, siempre que se conserve la condición de beneficiario.

Cómo saber si cobro la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Para verificar si estás incluido dentro del pago, se puede hacer la consulta de forma simple desde los canales oficiales:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL o DNI y Clave de la Seguridad Social .

Ir a la sección “Consultar” .

El sistema informará si el titular cobra la Tarjeta Alimentar y el monto correspondiente.

También se puede revisar el beneficio ingresando en “Hijos” > “Mis Asignaciones”, donde figuran todas las prestaciones activas.

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar ANSES en enero

El dinero de la Tarjeta Alimentar se deposita:

En la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, la AUE o la PNC.

En la misma fecha de pago, según el calendario oficial de ANSES.

No se entrega una tarjeta física nueva: el monto se acredita directamente en la cuenta del titular y puede utilizarse con la tarjeta de débito habitual.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la Tarjeta Alimentar en enero 2026

El cronograma de acreditación depende del beneficio principal que cobre cada titular (AUH, AUE o PNC) y de la terminación del DNI. Las fechas pueden consultarse en:

El sitio oficial de ANSES

Mi ANSES, desde la app o la web

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES y para qué sirve

La Tarjeta Alimentar es una política social del Estado nacional destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en hogares con niñas, niños, adolescentes y personas gestantes en situación de vulnerabilidad.

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, y se complementa con otras prestaciones como la AUH, el Complemento Leche y las Asignaciones Familiares.