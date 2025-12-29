Revelan el envío de 42 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasma en Estados Unidos

AFA y Sociedades Fantasma Las cuatro sociedades fantasma que habrían recibido 42 millones de dólares de una cuenta de la AFA en los Estados Unidos. (Foto: Captura de TV)

Al respecto, el creador de la empresa dijo que toda la operación es completamente legal, por lo que Antonio Laje comentó que "es probable que sea legal, porque no hay ninguna de estas operaciones realizadas que esté encubierta. Se vendieron partidos, se cobraron auspicios, 256 millones de dólares".

Sin embargo, el periodista planteó la duda principal de la investigación: "La pregunta es por qué vos desviás 42 millones de dólares a empresas que no tienen movimiento ni empleados".

Qué se puede hacer desde la Argentina

Si, como dicen los responsables hallados en esta investigación, todo es legal, hay preguntas que de todas maneras deben responderse. "Se facturan, se comercializan y se negociaron, en los últimos 4 o 5 años, 250 millones de dólares de la AFA. Todo eso en blanco. Transferiste a sociedades, transferiste en blanco. El problema no es Estados Unidos porque vos transferiste en blanco", dijo Laje.

"El problema es por qué dinero de la AFA fue a sociedades que nadie sabe, nadie conoce, que no tienen empleados. Ahí está la polémica", agregó.

Esta investigación plantea una acción especial para los entes impositivos argentinos y para la Justicia, según Laje. "ARCA, el organismo de control, ya debe actuar. Están los datos de algo que antes no se conocía. Hay nombres, operaciones, transferencias, tenés todo", enfatizó.