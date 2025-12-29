Revelan el envío de 42 millones de dólares de la AFA a sociedades fantasma en Estados Unidos
Una investigación periodística descubrió la realización de estas operaciones a cuatro firmas constituidas en Miami que no tienen actividad y comparten domicilio.
Una investigación plantea que 42 millones de dólares de una cuenta en Estados Unidos de la entidad madre del fútbol fueron a parar a entidades fantasma (Foto: AFA).
En el programa Otra Mañana, de A24, se analizó la investigación realizada por el diario La Nación sobre el desvío de fondos de una cuenta que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) posee en los Estados Unidos. La pesquisa llegó a la conclusión de la falta de 42 millones de dólares que deberían estar allí depositados. Sin embargo, habrían sido transferidos a diferentes sociedades fantasma.
La investigación habla de una empresa de nombre "Tourprodenter", contratada por la AFA en 2021. En cuatro bancos de Estados Unidos, administró 260 millones de dólares. De ese total, unos 42 millones fueron hacia empresas fantasma. Las sociedades, constituidas en el estado de Florida, no tienen ni empleados ni actividad registrada. Otros 110 millones se enviaron a agentes de valores en el Uruguay.
Esa firma se encarga de administrar con exclusividad todos los negocios de la selección argentina o de la AFA en el exterior: amistosos, comercialización, publicidad, absolutamente todo.
AFA: 42 millones de dólares a sociedades fantasma
Se dice en la investigación periodística que ese dinero habría ido a parar a cuatro empresas "fantasma", ya que no tienen ni actividad ni empleados registrados. Sin embargo, hay una particular coincidencia: el domicilio de esas firmas es exactamente el mismo.
Al respecto, el creador de la empresa dijo que toda la operación es completamente legal, por lo que Antonio Laje comentó que "es probable que sea legal, porque no hay ninguna de estas operaciones realizadas que esté encubierta. Se vendieron partidos, se cobraron auspicios, 256 millones de dólares".
Sin embargo, el periodista planteó la duda principal de la investigación: "La pregunta es por qué vos desviás 42 millones de dólares a empresas que no tienen movimiento ni empleados".
Qué se puede hacer desde la Argentina
Si, como dicen los responsables hallados en esta investigación, todo es legal, hay preguntas que de todas maneras deben responderse. "Se facturan, se comercializan y se negociaron, en los últimos 4 o 5 años, 250 millones de dólares de la AFA. Todo eso en blanco. Transferiste a sociedades, transferiste en blanco. El problema no es Estados Unidos porque vos transferiste en blanco", dijo Laje.
"El problema es por qué dinero de la AFA fue a sociedades que nadie sabe, nadie conoce, que no tienen empleados. Ahí está la polémica", agregó.
Esta investigación plantea una acción especial para los entes impositivos argentinos y para la Justicia, según Laje. "ARCA, el organismo de control, ya debe actuar. Están los datos de algo que antes no se conocía. Hay nombres, operaciones, transferencias, tenés todo", enfatizó.