El desgarrador video de Lowrdez Fernández por la muerte que la devastó: "Es preocupante verla así"

Y Varela amplió: "Lo que nos preguntamos es quién está con Lowrdez hoy después de todas esas alarmas que se despertaron muy bien y a tiempo para sacarla de aquel lugar de conflicto que no sabíamos cómo podía terminar esa secuencia".

El periodista Mauro Szeta, en tanto, comentó que Leandro García Gómez, ex pareja de la integrante de Bandana, sigue con prisión preventiva y que la causa fue elevada a juicio oral pero que ella nunca lo acusó formalmente en la Justicia, sino que fue la fiscal quien impulsó la elevación a juicio.

Qué dijo Mabel, la mamá de Lowrdez Fernández, ante el inquietante video de su hija

Mabel, la madre de Lowrdez Fernández, salió al aire en el programa que conduce Sergio Lapegüe y explicó el motivo que la tiene tan angustiada a su hija.

"Vi la imagen. Ella vino a pasar noche buena con nosotros y estaba súper y se quedó a dormir. El 25 se fue a visitar al papá y al día siguiente me llama muy angustiada porque había muerto una bajista", indicó la madre de la cantante.

Mabel reconoció que en la charla con hizo "reflexiones existenciales" y que le dijo que "pudo haber sido ella" ante la muerte de la bajista. "Yo no pregunto, espero que ella me cuente", reconoció la madre de la artista.

"El domingo que estaba de guardia me llama que no podía dormir. Veo en las historias que publica y ahora no le digo nada porque ella tiene que ver en el estado que se muestra", se sinceró.

La madre de la cantante contó que su hija está con tratamiento psicológico pero que se niega a tomar medicación: "Es muy difícil, está con un pisquiatra pero ella no quiere tomar medicacion y no se la puede obligar. Ella no es incapaz, en el trabajo brilla y cumple sus compromisos, pero hay una parte de su psiquis que es un proceso".

"Lo tomó de esta forma es muy reciente lo que le pasó", agregó sobre la pérdida de la joven bajista que la tanto la golpeó. Y reconoció el apoyo clave que tiene su hija de su compañera de Bandana, Valeria Gastaldi: "Cuando está con Vale la levanta bastante, fue fundamental en todo este proceso".

"El 24 y el 25 me dijo que ya no se siente culpable que esté preso y cómo le arruinó planes de trabajos", reconoció Mabel sobre la situación de Leandro García Gómez, ex pareja de su hija.