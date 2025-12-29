ANSES confirma montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026
ANSES inicia enero con cifras actualizadas que impactan en la AUH y la Tarjeta Alimentar. Sin adelantar todos los detalles, el nuevo esquema combina aumentos por inflación, montos que siguen sin cambios y un calendario que marca cuándo se cobra cada prestación.
ANSES actualizó los montos de la Tarjeta Alimentar en enero
ANSES pone foco en la AUH y la TarjetaAlimentar, beneficio que reciben millones de familias en el arranque de 2026. Con la inflación de noviembre ya confirmada, el organismo aplica el ajuste mensual previsto en la normativa vigente, lo que modifica los valores de la AUH que se cobran en enero.
ANSES utiliza el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás para actualizar las asignaciones, según lo establecido en el Decreto 274/2024. Este mecanismo busca evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo y alcanza tanto a la AUH como a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
En paralelo, la Tarjeta Alimentar sigue siendo un complemento clave para el acceso a la canasta básica. Sin embargo, a diferencia de las prestaciones de ANSES, sus montos no reciben un ajuste automático, lo que genera diferencias en la evolución de los ingresos de los hogares beneficiarios.
Cuánto se cobra por AUH de ANSES en enero 2026 con el nuevo aumento
Con el aumento del 2,5%, la AUH de ANSES pasa en enero de $122.467 a $125.528 por hijo. Como ocurre cada mes, el organismo retiene el 20% del total, que se libera una vez presentada la Libreta AUH.
De esta forma, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero es de $100.362 por hijo. El monto retenido se acumula y se acredita más adelante, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación.
El incremento también alcanza a otras prestaciones del sistema, como jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF.
AUH por discapacidad: monto confirmado por ANSES para enero
En el caso de la AUH por discapacidad, el ajuste mensual eleva el haber bruto a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre. Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago.
ANSES deposita el 80% mensual y retiene el 20%, que se liquida una vez presentada la documentación obligatoria. El aumento busca acompañar el impacto de la inflación en los hogares que tienen hijos con discapacidad.
Tarjeta Alimentar en enero 2026: qué decidió ANSES sobre los montos
Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y se paga de forma automática. Para enero de 2026, no se confirmó un aumento, por lo que los valores continúan sin cambios.
Los montos vigentes son los siguientes:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos importes se depositan junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuándo se paga la AUH en enero
La Tarjeta Alimentar alcanza a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad
Embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
ANSES confirmó que el calendario de pagos de la AUH en enero 2026 se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI: