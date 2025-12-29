ANSES confirma montos de la AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026

De esta forma, el pago mensual efectivo que reciben los titulares en enero es de $100.362 por hijo. El monto retenido se acumula y se acredita más adelante, siempre que se cumplan los requisitos de salud y educación.

El incremento también alcanza a otras prestaciones del sistema, como jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF.

AUH por discapacidad: monto confirmado por ANSES para enero

En el caso de la AUH por discapacidad, el ajuste mensual eleva el haber bruto a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre. Esta asignación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago.

ANSES deposita el 80% mensual y retiene el 20%, que se liquida una vez presentada la documentación obligatoria. El aumento busca acompañar el impacto de la inflación en los hogares que tienen hijos con discapacidad.

Tarjeta Alimentar en enero 2026: qué decidió ANSES sobre los montos

Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y se paga de forma automática. Para enero de 2026, no se confirmó un aumento, por lo que los valores continúan sin cambios.

Los montos vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos importes se depositan junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuándo se paga la AUH en enero

La Tarjeta Alimentar alcanza a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas que cobran AUH por discapacidad , sin límite de edad

Embarazadas desde el tercer mes que reciben la AUE

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

ANSES confirmó que el calendario de pagos de la AUH en enero 2026 se extiende del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI: