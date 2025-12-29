ANSES ajustó requisitos y condiciones que impactan en AUH y asignaciones

Para las asignaciones familiares, los topes quedaron definidos de la siguiente manera:

Ingreso individual por progenitor : hasta $2.511.000 .

Ingreso del grupo familiar: hasta $5.000.000.

Si uno de los integrantes supera el límite individual, el grupo queda excluido del beneficio, aun cuando el ingreso total no alcance el máximo permitido.

Cómo se gestiona la AUH de ANSES y qué datos deben estar actualizados

La AUH de ANSES se gestiona de manera 100% online. Los titulares deben ingresar al sitio oficial con su CUIT para verificar datos personales, bancarios y del grupo familiar. Este control es clave para que el pago se realice de forma automática.

ANSES recordó que inconsistencias en la información pueden generar demoras en el cobro. Por eso, mantener actualizados los datos es un requisito central para continuar recibiendo la AUH durante enero y los meses siguientes.

Qué pagos adicionales siguen vigentes según ANSES en enero

Además de la AUH y las asignaciones familiares, ANSES mantiene otros pagos complementarios. Entre ellos, se ratifican los bonos para jubilados y pensionados, que alcanzan a quienes no superen el haber mensual de $419.300.

Este refuerzo se acredita junto con el haber y forma parte de las medidas destinadas a complementar ingresos más bajos dentro del sistema previsional, sin necesidad de realizar un trámite adicional si se cumplen los requisitos.

Cuáles son los plazos clave de ANSES para ayuda escolar y complementos

ANSES también recordó fechas importantes vinculadas a otros beneficios:

Ayuda escolar anual : $85.000 por hijo , con presentación obligatoria de la libreta digital antes del 31 de diciembre .

Complemento retenido del 20% correspondiente a 2024: $189.069, con plazo para solicitarlo hasta el 31 de marzo.

En casos especiales, como hijos con discapacidad o trabajos informales en zonas desfavorables, el monto del complemento puede ser mayor.