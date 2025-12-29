El cambio en la AUH que confundió a miles de familias antes de 2026
Muchos creyeron que la Libreta AUH ya no era obligatoria. ANSES explicó qué es verdad, qué no y quiénes deben seguir presentándola.
A pocos días de comenzar el 2026, una modificación reciente en los controles de la Asignación Universal por Hijo (AUH) generó confusión y preocupación entre miles de familias. El cambio fue interpretado por muchos como el fin del trámite anual de la Libreta AUH, pero desde la ANSES salieron a aclarar que la presentación sigue siendo obligatoria para la mayoría de los titulares.
La novedad surge a partir de la Resolución 1170/2025, que incorporó un sistema de verificación automática de datos con el objetivo de agilizar controles sanitarios y administrativos. Sin embargo, el alcance es limitado y no elimina el trámite en forma generalizada.
Qué cambió en la AUH y por qué hubo confusión entre las familias
El nuevo esquema implementado por ANSES habilita el cruce automático de información con otros organismos del Estado para validar controles de salud y calendario de vacunación.
Esto llevó a que muchos beneficiarios creyeran que la Libreta AUH dejaba de ser obligatoria, pero el organismo fue claro: solo aplica a un grupo puntual por edad y siempre que los datos figuren completos en los sistemas oficiales.
Quiénes ya no deben presentar la Libreta AUH en 2026
La excepción alcanza únicamente a:
Niñas y niños de hasta 4 años inclusive.
Siempre que los controles de salud y vacunas estén correctamente cargados en los registros nacionales.
En esos casos, ANSES valida la información de manera automática y libera el 100% del pago mensual, sin exigir la presentación del formulario de la Libreta AUH.
Advertencia de ANSES: cuándo igual hay que presentar la Libreta
Desde el organismo remarcaron que el beneficio no es automático en todos los casos, incluso dentro del grupo exceptuado.
Si existen errores, datos incompletos o falta de registros, el titular deberá presentar la Libreta AUH de manera tradicional para evitar:
La suspensión del cobro.
La retención del 20% del haber.
Quiénes siguen obligados a presentar la Libreta AUH
ANSES confirmó que la presentación anual continúa siendo obligatoria para los siguientes grupos:
Niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años, ya que la escolaridad todavía requiere acreditación manual.
Menores de hasta 4 años cuyos controles médicos o vacunas no figuren cargados en el sistema nacional.
Familias que buscan cobrar el 20% retenido de meses anteriores, acumulado antes de la implementación del nuevo esquema.
Para estos casos, no presentar la Libreta implica perder dinero.
Fecha límite para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo hay tiempo
El plazo para cumplir con el trámite vence el 31 de diciembre. La validación de la Libreta habilita el cobro del 20% retenido, que ANSES suele acreditar aproximadamente 60 días después de la aprobación.
Quienes no cumplan con la presentación dentro del plazo:
No cobrarán el monto acumulado.
Pueden sufrir una suspensión temporal del pago mensual hasta regularizar la situación.
Cuánto se cobra por la AUH en enero 2026
Con el último aumento por la Ley de Movilidad, el valor total de la AUH en enero de 2026 será de:
AUH por hijo: $125.554,30
ANSES deposita el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido y solo se libera una vez aprobada la Libreta AUH o validados los controles correspondientes.
Recomendación clave de ANSES para evitar problemas en 2026
Desde el organismo insisten en la importancia de:
Revisar los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.
Verificar que los controles de salud y vacunación estén cargados.
No asumir que el trámite dejó de ser obligatorio.
Una interpretación errónea puede derivar en demoras, pérdida de dinero y suspensión del beneficio.