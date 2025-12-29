El cambio en la AUH que confundió a miles de familias antes de 2026

Quiénes ya no deben presentar la Libreta AUH en 2026

La excepción alcanza únicamente a:

Niñas y niños de hasta 4 años inclusive.

Siempre que los controles de salud y vacunas estén correctamente cargados en los registros nacionales.

En esos casos, ANSES valida la información de manera automática y libera el 100% del pago mensual, sin exigir la presentación del formulario de la Libreta AUH.

Advertencia de ANSES: cuándo igual hay que presentar la Libreta

Desde el organismo remarcaron que el beneficio no es automático en todos los casos, incluso dentro del grupo exceptuado.

Si existen errores, datos incompletos o falta de registros, el titular deberá presentar la Libreta AUH de manera tradicional para evitar:

La suspensión del cobro.

La retención del 20% del haber.

anses.jpg ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)

Quiénes siguen obligados a presentar la Libreta AUH

ANSES confirmó que la presentación anual continúa siendo obligatoria para los siguientes grupos:

Niñas, niños y adolescentes de 5 a 18 años , ya que la escolaridad todavía requiere acreditación manual.

Menores de hasta 4 años cuyos controles médicos o vacunas no figuren cargados en el sistema nacional.

Familias que buscan cobrar el 20% retenido de meses anteriores, acumulado antes de la implementación del nuevo esquema.

Para estos casos, no presentar la Libreta implica perder dinero.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo hay tiempo

El plazo para cumplir con el trámite vence el 31 de diciembre. La validación de la Libreta habilita el cobro del 20% retenido, que ANSES suele acreditar aproximadamente 60 días después de la aprobación.

Quienes no cumplan con la presentación dentro del plazo:

No cobrarán el monto acumulado.

Pueden sufrir una suspensión temporal del pago mensual hasta regularizar la situación.

Cuánto se cobra por la AUH en enero 2026

Con el último aumento por la Ley de Movilidad, el valor total de la AUH en enero de 2026 será de:

AUH por hijo: $125.554,30

ANSES deposita el 80% todos los meses, mientras que el 20% restante queda retenido y solo se libera una vez aprobada la Libreta AUH o validados los controles correspondientes.

Recomendación clave de ANSES para evitar problemas en 2026

Desde el organismo insisten en la importancia de:

Revisar los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

Verificar que los controles de salud y vacunación estén cargados.

No asumir que el trámite dejó de ser obligatorio.

Una interpretación errónea puede derivar en demoras, pérdida de dinero y suspensión del beneficio.