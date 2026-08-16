Preocupación en el Bayern Múnich: el desesperante momento en el que un jugador se desvaneció durante el partido

La escena generó preocupación entre los futbolistas de ambos equipos. Varios compañeros se acercaron para asistirlo y, casi de inmediato, los médicos ingresaron al campo de juego para atender al alemán.

Musiala permaneció unos instantes tendido sobre el césped mientras era evaluado por los profesionales. Finalmente, recibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo retirarse caminando del terreno de juego, aunque todavía se lo veía algo aturdido.

Qué le pasó a Jamal Musiala

El partido se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor fue señalado como una posible causa del episodio. Sin embargo, hasta el momento no se informó un diagnóstico médico oficial que permita determinar qué provocó exactamente el desvanecimiento del futbolista.

Después del encuentro, el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, intentó llevar tranquilidad respecto del estado de Musiala.

“Lo más importante es que está bien”, afirmó.

De todos modos, el club debía realizar una evaluación más exhaustiva para establecer si el episodio podía tener alguna consecuencia y determinar las condiciones para su continuidad deportiva.

Bayern Múnich ganó la Telekom Cup

Más allá del susto que generó la situación, Bayern Múnich derrotó 3-1 a RB Leipzig y se consagró campeón de la Telekom Cup.

Musiala había sido una de las figuras del triunfo tras ingresar en el complemento y marcar uno de los goles. Sin embargo, su desvanecimiento sobre el final del encuentro terminó convirtiéndose en la principal preocupación de la jornada.