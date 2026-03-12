La ANSES comenzó a pagar las pensiones y jubilaciones de marzo de 2026, en un mes que llega con una actualización en los haberes del sistema previsional argentino.
La ANSES activó el calendario de pagos de marzo para jubilados y pensionados, con una actualización en los haberes y la continuidad del refuerzo para ingresos más bajos. El cronograma ya está en marcha y se extiende durante gran parte del mes.
ANSES confirmó montos y fechas de cobro para pensiones en marzo
La ANSES comenzó a pagar las pensiones y jubilaciones de marzo de 2026, en un mes que llega con una actualización en los haberes del sistema previsional argentino.
El organismo confirmó que las prestaciones registran un aumento del 2,88%, aplicado en base al mecanismo de movilidad vigente que ajusta los ingresos según la inflación registrada meses atrás.
En paralelo, quienes perciben los haberes más bajos continúan recibiendo un bono extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total de un amplio grupo de beneficiarios.
Tras la actualización aplicada este mes, los valores del sistema previsional registraron un nuevo ajuste.
La jubilación mínima quedó fijada en $369.600,88, aunque con el refuerzo extraordinario el ingreso final asciende a $439.600,88 para quienes perciben ese haber.
En tanto, el haber máximo del sistema previsional se ubica en $2.487.063,95.
Entre las pensiones administradas por el organismo también se registraron nuevos montos:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70
Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62
Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88
Este último beneficio alcanza el mismo ingreso final que la jubilación mínima con el refuerzo incluido.
Las pensiones no contributivas cuentan con un calendario propio que comienza al inicio del cronograma mensual del organismo.
Las fechas de cobro establecidas para marzo son las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo
DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo
DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo
DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo
DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo
Este grupo incluye las prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, entre otras pensiones administradas por ANSES.
Los beneficiarios pueden consultar su día específico de acreditación mediante los canales digitales del organismo previsional.
Las opciones disponibles son:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.
Utilizar la aplicación oficial de ANSES desde el celular.
Revisar la información en cajeros automáticos o sucursales bancarias.
También se puede consultar el cronograma completo en el sitio oficial de ANSES, donde se publican todos los calendarios actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
El incremento aplicado en marzo responde al esquema de movilidad previsional vigente.
Este sistema establece que jubilaciones y pensiones se ajusten todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
En este caso, el 2,88% aplicado corresponde a la inflación registrada en enero de 2026, que se utiliza como referencia para actualizar los haberes del mes de marzo.