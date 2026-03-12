ANSES confirmó montos y fechas de cobro para pensiones en marzo

La jubilación mínima quedó fijada en $369.600,88, aunque con el refuerzo extraordinario el ingreso final asciende a $439.600,88 para quienes perciben ese haber.

En tanto, el haber máximo del sistema previsional se ubica en $2.487.063,95.

Entre las pensiones administradas por el organismo también se registraron nuevos montos:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por invalidez o vejez: $328.720,62

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88

Este último beneficio alcanza el mismo ingreso final que la jubilación mínima con el refuerzo incluido.

Cuándo cobran los pensionados de ANSES en marzo 2026

Las pensiones no contributivas cuentan con un calendario propio que comienza al inicio del cronograma mensual del organismo.

Las fechas de cobro establecidas para marzo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo

Este grupo incluye las prestaciones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, entre otras pensiones administradas por ANSES.

Cómo saber la fecha exacta de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden consultar su día específico de acreditación mediante los canales digitales del organismo previsional.

Las opciones disponibles son:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social .

Utilizar la aplicación oficial de ANSES desde el celular.

Revisar la información en cajeros automáticos o sucursales bancarias.

También se puede consultar el cronograma completo en el sitio oficial de ANSES, donde se publican todos los calendarios actualizados de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Por qué aumentan las jubilaciones y pensiones

El incremento aplicado en marzo responde al esquema de movilidad previsional vigente.

Este sistema establece que jubilaciones y pensiones se ajusten todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

En este caso, el 2,88% aplicado corresponde a la inflación registrada en enero de 2026, que se utiliza como referencia para actualizar los haberes del mes de marzo.