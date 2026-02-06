En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
ATENCIÓN

ANSES confirmó un bono especial que puede superar los $219.000: quiénes pueden cobrarlo

ANSES mantiene vigente un bono especial que puede superar los $100.000 y que, en ciertos casos, permite duplicar el monto. La confirmación oficial reaviva el interés por un beneficio poco difundido y con requisitos específicos.

ANSES confirmó que sigue vigente un bono especial destinado a quienes cumplen determinadas condiciones dentro del sistema de seguridad social. Se trata de una prestación que no se cobra todos los meses y que puede representar un ingreso significativo en un momento clave de la vida.

El beneficio forma parte del esquema de Asignaciones de Pago Único y está dirigido a personas que atraviesan eventos familiares específicos. Aunque no alcanza a toda la población, su monto actualizado y la posibilidad de duplicarlo explican por qué vuelve a captar atención.

En este contexto, el organismo previsional recordó cuáles son los requisitos, los límites de ingresos y el procedimiento para acceder al cobro a través de Mi ANSES, un paso clave para no perder el derecho.

Qué es el bono especial de ANSES que supera los $100.000

El bono especial de ANSES corresponde a la Asignación de Pago Único por matrimonio, una prestación que se abona por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen con los requisitos vigentes.

A diferencia de las asignaciones mensuales, este beneficio consiste en un monto fijo que actualmente asciende a $109.897. El objetivo es acompañar económicamente a las parejas que inician una nueva etapa, ayudando a afrontar gastos vinculados al casamiento y la organización del hogar.

La asignación no se acredita de manera automática: debe ser solicitada y validada por el organismo previsional.

Quiénes pueden cobrar el bono especial de ANSES

El acceso al beneficio está limitado a determinados grupos dentro del sistema formal. Pueden solicitar la asignación quienes pertenezcan a alguna de estas categorías:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

  • Personas que cobran a través de una ART

  • Titulares de la prestación por desempleo

  • Trabajadores de temporada

  • Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra

Quedan excluidas las personas que no se encuentren dentro de estos grupos, ya que se trata de una prestación vinculada al empleo formal y a beneficios contributivos.

Cuáles son los topes de ingresos para acceder al beneficio

Uno de los puntos centrales para cobrar la asignación es el cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por ANSES.

  • Tope del grupo familiar: $5.022.048 brutos

  • Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos valores es superado, el sistema bloquea automáticamente el acceso al beneficio. Este criterio busca focalizar la ayuda en los sectores de ingresos medios y bajos dentro del universo registrado.

Cómo se puede duplicar el monto y superar los $219.000

Un aspecto clave del bono especial es que cada integrante de la pareja puede solicitarlo por separado, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y de ingresos.

En la práctica, esto implica que:

  • Si solo uno cumple las condiciones, el hogar cobra $109.897

  • Si ambos cumplen los requisitos, pueden cobrar $109.897 cada uno, superando los $219.000 en total

Esta posibilidad convierte al beneficio en un ingreso relevante para muchas parejas jóvenes que están dando sus primeros pasos en la vida laboral formal.

Cómo hacer el trámite del bono especial desde Mi ANSES

El trámite puede realizarse de forma 100% digital, sin necesidad de asistir a una oficina. El paso a paso es el siguiente:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados

  • Acceder a Atención Virtual

  • Seleccionar Asignaciones de Pago Único

  • Cargar el acta de matrimonio y la documentación requerida

También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial, solicitando turno desde la web oficial o llamando al 130.

Qué otros pagos únicos contempla ANSES

Además del matrimonio, ANSES otorga Asignaciones de Pago Único en otras situaciones familiares, como:

  • Nacimiento

  • Adopción

En todos los casos, se trata de montos que se pagan una sola vez y que requieren cumplir condiciones específicas de ingresos y situación laboral.

