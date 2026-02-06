ANSES confirmó un bono especial que puede superar los $219.000: quiénes pueden cobrarlo

A diferencia de las asignaciones mensuales, este beneficio consiste en un monto fijo que actualmente asciende a $109.897. El objetivo es acompañar económicamente a las parejas que inician una nueva etapa, ayudando a afrontar gastos vinculados al casamiento y la organización del hogar.

La asignación no se acredita de manera automática: debe ser solicitada y validada por el organismo previsional.

Quiénes pueden cobrar el bono especial de ANSES

El acceso al beneficio está limitado a determinados grupos dentro del sistema formal. Pueden solicitar la asignación quienes pertenezcan a alguna de estas categorías:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobran a través de una ART

Titulares de la prestación por desempleo

Trabajadores de temporada

Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra

Quedan excluidas las personas que no se encuentren dentro de estos grupos, ya que se trata de una prestación vinculada al empleo formal y a beneficios contributivos.

Cuáles son los topes de ingresos para acceder al beneficio

Uno de los puntos centrales para cobrar la asignación es el cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por ANSES.

Tope del grupo familiar: $5.022.048 brutos

Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos valores es superado, el sistema bloquea automáticamente el acceso al beneficio. Este criterio busca focalizar la ayuda en los sectores de ingresos medios y bajos dentro del universo registrado.

Cómo se puede duplicar el monto y superar los $219.000

Un aspecto clave del bono especial es que cada integrante de la pareja puede solicitarlo por separado, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y de ingresos.

En la práctica, esto implica que:

Si solo uno cumple las condiciones, el hogar cobra $109.897

Si ambos cumplen los requisitos, pueden cobrar $109.897 cada uno, superando los $219.000 en total

Esta posibilidad convierte al beneficio en un ingreso relevante para muchas parejas jóvenes que están dando sus primeros pasos en la vida laboral formal.

Cómo hacer el trámite del bono especial desde Mi ANSES

El trámite puede realizarse de forma 100% digital, sin necesidad de asistir a una oficina. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados

Acceder a Atención Virtual

Seleccionar Asignaciones de Pago Único

Cargar el acta de matrimonio y la documentación requerida

También existe la opción de realizar el trámite de manera presencial, solicitando turno desde la web oficial o llamando al 130.

Qué otros pagos únicos contempla ANSES

Además del matrimonio, ANSES otorga Asignaciones de Pago Único en otras situaciones familiares, como:

Nacimiento

Adopción

En todos los casos, se trata de montos que se pagan una sola vez y que requieren cumplir condiciones específicas de ingresos y situación laboral.