AUH con aumento en febrero: ANSES confirmó montos y fechas de cobro
ANSES activó en febrero un nuevo aumento para la AUH y confirmó el calendario oficial de pagos. La actualización por inflación y los feriados de Carnaval modifican montos y fechas de cobro para millones de familias. Qué se cobra y cuándo.
ANSES puso en marcha en febrero el aumento de la AUH, en el marco del esquema de actualización mensual por inflación. La medida impacta de forma directa en el ingreso de las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo y se refleja en los montos acreditados este mes.
El ajuste se combina con un calendario de pagos modificado, debido a los feriados nacionales de Carnaval. Si bien las fechas cambian según la terminación del DNI, el aumento se acredita de manera automática y no requiere ningún trámite adicional por parte de los titulares.
Con este esquema, el ingreso mensual de la AUH se redefine por la suba aplicada en febrero y por el cronograma oficial de cobros establecido por ANSES para todo el país.
Cuánto aumenta la AUH de ANSES en febrero
La AUH de ANSES recibe en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación informada por el INDEC. La actualización se aplica bajo el sistema de movilidad mensual vigente y alcanza a todas las personas que cobran la asignación.
Con este incremento, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.
El aumento se acredita automáticamente junto con el calendario habitual de pagos y no requiere inscripción ni gestión previa.
Calendario de cobro de la AUH en febrero: fechas por DNI
ANSES confirmó el cronograma de pagos de la AUH correspondiente a febrero, con modificaciones por los feriados de Carnaval. Las fechas de cobro quedan establecidas de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6: 19 de febrero
DNI terminados en 7: 20 de febrero
DNI terminados en 8: 23 de febrero
DNI terminados en 9: 24 de febrero
El reordenamiento de fechas no modifica los montos a cobrar, pero sí el día de acreditación según cada titular.
Por qué ANSES modificó las fechas de pago en febrero
ANSES explicó que el cambio en el calendario de pagos responde a los feriados nacionales de Carnaval, durante los cuales no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.
La medida busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los pagos se realicen con normalidad durante el resto del mes. El ajuste alcanza tanto a la AUH como a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.
Las fechas oficiales pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también es posible verificar montos y estado del beneficio.
Quiénes cobran la AUH con aumento en febrero
El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, incluyendo:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Para cobrar el aumento, es clave que la prestación esté activa y que los datos personales y del grupo familiar se encuentren correctamente actualizados en el sistema de ANSES.