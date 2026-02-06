Con este incremento, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

El aumento se acredita automáticamente junto con el calendario habitual de pagos y no requiere inscripción ni gestión previa.

Calendario de cobro de la AUH en febrero: fechas por DNI

creditos anses jubilados .jpg AUH con aumento en febrero: ANSES confirmó montos y fechas de cobro

ANSES confirmó el cronograma de pagos de la AUH correspondiente a febrero, con modificaciones por los feriados de Carnaval. Las fechas de cobro quedan establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

El reordenamiento de fechas no modifica los montos a cobrar, pero sí el día de acreditación según cada titular.

Por qué ANSES modificó las fechas de pago en febrero

ANSES explicó que el cambio en el calendario de pagos responde a los feriados nacionales de Carnaval, durante los cuales no se realizan acreditaciones de prestaciones sociales.

La medida busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los pagos se realicen con normalidad durante el resto del mes. El ajuste alcanza tanto a la AUH como a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones.

Las fechas oficiales pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde también es posible verificar montos y estado del beneficio.

Quiénes cobran la AUH con aumento en febrero

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, incluyendo:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Para cobrar el aumento, es clave que la prestación esté activa y que los datos personales y del grupo familiar se encuentren correctamente actualizados en el sistema de ANSES.