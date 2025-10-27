En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Elecciones 2025
Previsional

ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados después de las Elecciones 2025: cuánto cobrarán en noviembre

Tras las elecciones legislativas, el Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES. ¿Cuánto van a cobrar?

ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados después de las Elecciones 2025: cuánto cobrarán en noviembre

ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados después de las Elecciones 2025: cuánto cobrarán en noviembre

Una vez finalizadas las elecciones legislativas 2025, el Gobierno nacional confirmó que continuará el pago de aumentos y bonos adicionales para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también ANSES dará de baja el SUAF: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares desde noviembre
ANSES dará de baja el SUAF: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares desde noviembre

La medida, que se mantendrá durante noviembre, forma parte de la política de refuerzo de ingresos para los adultos mayores, con el fin de compensar el impacto de la inflación y la suba de precios registrada en los últimos meses.

Fuentes oficiales del organismo confirmaron que el aumento previsto para jubilados se aplicará de manera automática a todas las prestaciones previsionales y que no será necesario hacer ningún trámite adicional para recibirlo.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en octubre de 2025

Según se informó oficialmente, a partir de noviembre el haber mínimo previsional pasará a ser de $ 333.150.645, mientras que el haber máximo alcanzará los $ 2.241.788. Esta actualización se enmarca en la fórmula de movilidad mensual que rige desde comienzos de 2024, y que toma como referencia la inflación informada por el INDEC para ajustar los montos mes a mes.

En paralelo, también se establecieron los nuevos valores para diferentes tipos de pensiones que paga el organismo:

  • Prestación Básica Universal (PBU): $ 152.401

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 266.520

  • Pensión por Invalidez Laboral: $ 233.205,5

El bono para jubilados de ANSES en noviembre: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene como parte del refuerzo mensual de ingresos para jubilados y pensionados. Este bono, vigente de forma ininterrumpida desde noviembre de 2023, funciona como un complemento para quienes cobran haberes de hasta $ 403.150.645. En los casos en que la jubilación o pensión sea superior al haber mínimo, el bono se ajustará de forma proporcional para que el total percibido no supere esa cifra límite.

Este refuerzo también alcanza a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con los topes de ingreso establecidos.

ANSES_AUH

Quiénes acceden al aumento y al bono de ANSES

El aumento y el bono confirmado por ANSES en octubre y noviembre se destinan a los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: fechas de pago

  • Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo: fechas de pago

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

AUH y SUAF: cuándo cobran

  • DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Montos de la AUH en noviembre de 2025

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 119.714,29 como valor bruto, pero cobrarán el 80%, que será de $ 95.771,43
  • Asignación por Embarazo (AUE): $ 119.714,29 en total, pero con la retención del 20%, se cobra $ 95.771,43
  • AUH con Discapacidad: el total es de $389.808,61, pero se cobran $ 311.846,89 por la retención.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Elecciones 2025 Jubilados
Notas relacionadas
ANSES publica las fechas de cobro para jubilados en noviembre 2025
ANSES actualiza la AUH en noviembre con nuevos montos y extras
ANSES actualiza los haberes de jubilados con un nuevo aumento mensual

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar