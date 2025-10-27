ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados después de las Elecciones 2025: cuánto cobrarán en noviembre

En paralelo, también se establecieron los nuevos valores para diferentes tipos de pensiones que paga el organismo:

Prestación Básica Universal (PBU): $ 152.401

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 266.520

Pensión por Invalidez Laboral: $ 233.205,5

El bono para jubilados de ANSES en noviembre: quiénes lo cobran

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene como parte del refuerzo mensual de ingresos para jubilados y pensionados. Este bono, vigente de forma ininterrumpida desde noviembre de 2023, funciona como un complemento para quienes cobran haberes de hasta $ 403.150.645. En los casos en que la jubilación o pensión sea superior al haber mínimo, el bono se ajustará de forma proporcional para que el total percibido no supere esa cifra límite.

Este refuerzo también alcanza a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con los topes de ingreso establecidos.

ANSES_AUH

Quiénes acceden al aumento y al bono de ANSES

El aumento y el bono confirmado por ANSES en octubre y noviembre se destinan a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: fechas de pago

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo: fechas de pago

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

AUH y SUAF: cuándo cobran

DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Montos de la AUH en noviembre de 2025