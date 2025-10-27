ANSES dará de baja el SUAF: quiénes dejarán de cobrar las Asignaciones Familiares desde noviembre

Por qué ANSES ajusta los topes del SUAF

Desde mediados de 2024, ANSES aplica una fórmula de actualización basada en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo establecido en el Decreto 274/24. De esta forma, los aumentos en las prestaciones se vinculan directamente con la inflación relevada por el INDEC dos meses antes.

En octubre de 2025, la suba aplicada fue del 1,88%, correspondiente a la inflación de agosto. Pero junto con ese incremento, el organismo decidió redefinir los límites de ingresos que determinan quiénes pueden seguir cobrando las Asignaciones Familiares.

El ajuste busca alinear los topes con la realidad económica actual, aunque deja fuera del esquema a una porción considerable de trabajadores formales que, pese a los aumentos salariales, no logran mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.

Nuevos topes y montos de las Asignaciones Familiares en octubre

Con la actualización, los valores de las prestaciones y los límites del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedaron de la siguiente manera:

Primer rango del SUAF : para familias con ingresos de hasta $907.793 , la Asignación Familiar por Hijo es de $58.631 .

Asignación por Hijo con Discapacidad : asciende a $190.902 .

Asignaciones de Pago Único (APU) : también se incrementaron un 1,88% : Nacimiento: $102.330 Adopción: $408.616 Matrimonio: $68.341



Estos valores se aplican siempre que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los $4.807.226. Si el monto total declarado entre ambos padres o titulares excede ese límite, ANSES suspenderá automáticamente el cobro del beneficio.

ANSES_AUH

Qué pasa con la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Aunque el anuncio afecta principalmente al sistema SUAF, también se actualizó el valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasó a $117.252 por cada menor a cargo.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, los titulares cobran solo el 80% del monto ($93.801,60) de forma mensual, mientras que el 20% restante ($23.450,40) queda retenido por ANSES hasta la presentación de la Libreta AUH, trámite obligatorio que acredita la asistencia escolar y los controles de salud de los chicos.

En el caso de la AUH por Discapacidad, el monto total asciende a $381.791, con una lógica de cobro similar: se abona el 80% mensual ($305.432,80) y el resto se libera al cumplir con la presentación anual.

Quiénes podrían dejar de cobrar las Asignaciones Familiares

Con la entrada en vigencia de los nuevos topes, todas las familias que superen el límite de ingresos establecido por la Resolución 318/2025 quedarán automáticamente excluidas del sistema SUAF.

Esto incluye a:

Trabajadores formales registrados cuyo salario o el de su pareja, sumado, supere el tope global.

Personas que hayan declarado un cambio en su situación laboral (por ejemplo, un nuevo empleo o aumento salarial) sin actualizar sus datos en ANSES.

Titulares con información desactualizada o inconsistencias en el sistema, que el organismo detecta automáticamente al cruzar datos con AFIP y los registros del Ministerio de Trabajo.

En estos casos, el beneficio puede ser suspendido de manera temporal o definitiva, según la situación.

Desde ANSES aclararon que no se trata de una baja por error, sino de una revisión periódica del padrón para asegurar que las asignaciones lleguen a los hogares que cumplen con los requisitos socioeconómicos vigentes.

Cómo consultar si seguís cobrando el SUAF o si te dieron de baja

Para saber si seguís dentro del esquema de Asignaciones Familiares, ANSES habilitó una herramienta online. El trámite se realiza de la siguiente manera:

Ingresar a la web oficial de ANSES.

Hacer clic en el apartado “Mi ANSES” e ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social .

En el menú principal, seleccionar “Asignaciones Familiares” → “Consulta de liquidación” .

El sistema mostrará el tramo de ingresos al que pertenece el titular y si continúa dentro de los límites establecidos .

En caso de que los topes hayan sido superados, aparecerá una notificación automática de suspensión del pago a partir del mes siguiente.

También desde ese mismo portal se puede verificar fecha y lugar de cobro, estado del trámite, monto liquidado y novedades sobre próximas actualizaciones.

ANSES_desempleo

Qué hacer si te dieron de baja del SUAF

Si el sistema muestra que el beneficio fue suspendido, existen dos opciones según el motivo:

Por superación de tope de ingresos: en este caso, no se puede reclamar el pago, ya que la exclusión se aplica automáticamente al exceder los valores establecidos por ANSES.

Por error en los datos o cambios familiares no actualizados: es posible presentar una reconsideración o actualizar la información desde la sección “Atención Virtual” del sitio web o directamente en una oficina de ANSES con turno previo.

El organismo recomienda revisar la información del grupo familiar y del empleador al menos una vez por trimestre, ya que las modificaciones en los ingresos o en la composición del hogar pueden alterar la categoría del SUAF.

Qué otras prestaciones se ven afectadas

Además de las Asignaciones Familiares, los nuevos topes impactan de manera indirecta en otras prestaciones vinculadas al salario familiar, como:

Asignación por Prenatal y Maternidad , que se calcula en base al mismo rango de ingresos.

Asignación por Cónyuge , destinada a trabajadores casados o casadas con ingresos bajos.

Asignación por Hijo con Discapacidad, que mantiene un valor diferencial pero también depende del IGF.

Por eso, si un grupo familiar supera el límite general, es probable que también pierda la posibilidad de cobrar estas prestaciones adicionales, hasta tanto vuelva a cumplir con los requisitos.