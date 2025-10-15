¿Quiénes pueden cobrar los $102.329 de ANSES?

ANSES_SUAF ANSES confirmó un pago único de $102.329: quiénes lo cobran y cómo acceder

Pueden acceder a la Asignación por Matrimonio las siguientes personas:

Trabajadores registrados incluidos en el SUAF .

Beneficiarios de la prestación por desempleo con derecho a asignaciones familiares.

Trabajadores eventuales o temporarios , en los términos de la normativa vigente.

Personas cubiertas por Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que cumplan los requisitos de ingreso y antigüedad.

No están incluidos quienes perciban prestaciones no contributivas ni quienes estén fuera del sistema formal de aportes.

¿Qué requisitos exige ANSES para acceder al beneficio?

Los solicitantes deben:

Acreditar el matrimonio mediante la presentación del acta oficial .

Tener una antigüedad laboral mínima de 6 meses .

Respetar los límites de ingresos individuales y familiares vigentes.

Presentar la documentación entre dos meses antes y hasta dos años después de la fecha del casamiento.

El pago se realiza únicamente mediante depósito bancario, en una cuenta validada previamente por ANSES.

¿Cómo tramitar la Asignación por Matrimonio paso a paso?

El trámite puede hacerse en línea o de forma presencial:

Por internet: ingresar a Mi ANSES , con Clave de la Seguridad Social, cargar la documentación y confirmar la solicitud.

Presencial: solicitar turno previo, presentarse con la documentación (acta de matrimonio, recibos de sueldo, comprobantes de ingreso) y validar la información.

Una vez aprobado el trámite, el depósito se acredita de manera automática en la cuenta registrada del beneficiario.

¿Cuándo se paga la Asignación por Matrimonio?

El calendario oficial indica que los pagos se realizarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, con un segundo período del 20 de octubre al 10 de noviembre, dependiendo de la fecha de presentación del trámite.