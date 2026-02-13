ANSES confirmó un pago único en febrero que permite cobrar hasta $219.794

El valor actualizado es de $109.897 por persona. Como cada integrante de la pareja puede solicitar el beneficio de manera individual, si ambos cumplen con los requisitos, el monto total asciende a $219.794 en un único depósito.

Este esquema explica por qué el importe final puede variar y por qué no todos los titulares acceden automáticamente al mismo monto.

Qué personas están habilitadas para cobrar este beneficio en febrero

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está destinada a grupos específicos dentro del sistema de asignaciones familiares. Pueden solicitarla:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que perciben ingresos a través de una ART

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores temporarios

Beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra

En todos los casos, el vínculo matrimonial debe estar correctamente registrado y validado en los registros del organismo.

Topes de ingresos que fija ANSES para cobrar el pago único

Para acceder al beneficio, ANSES aplica límites de ingresos obligatorios. Si alguno se supera, el pago no se habilita:

Ingreso familiar bruto máximo: $5.022.048

Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Estos valores se controlan al momento de evaluar la solicitud y son determinantes para aprobar o rechazar el trámite.

Cómo se gestiona el pago único por matrimonio ante ANSES

El beneficio no se acredita automáticamente y requiere iniciar el trámite correspondiente. Existen dos modalidades:

Trámite online

A través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde se debe:

Verificar datos personales y familiares

Cargar el acta de matrimonio

Confirmar la solicitud

Trámite presencial

Solicitando un turno previo desde la web oficial del organismo o llamando al 130.

Una vez aprobada la solicitud y validada la documentación, el monto se deposita en la cuenta bancaria informada.

Cuándo se acredita este pago extra en febrero

El cobro se realiza una vez que ANSES aprueba el trámite, sin una fecha fija dentro del calendario mensual. El depósito se efectúa en la cuenta habitual del titular.

Desde el organismo recomiendan revisar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar, ya que errores o inconsistencias pueden generar demoras o impedir el cobro.

Aunque no es un beneficio masivo, este pago representa en febrero un ingreso relevante: más de $100.000 por persona, que puede transformarse en casi $220.000 por pareja si ambos reúnen las condiciones exigidas.