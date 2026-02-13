Tarjeta Alimentar de ANSES: el aviso de Capital Humano para todos los beneficiarios

Tarjeta Alimentar: cuánto cobro

Los valores de la Tarjeta Alimentar no registran actualizaciones desde mayo de 2024. Los importes varían según la cantidad de hijos en el grupo familiar:

Familias con un hijo: $52.250.

Con dos hijos: $81.936.

Con tres o más hijos: $108.062.

El dinero se deposita junto con la prestación principal, en la misma fecha y en la cuenta bancaria o billetera virtual donde se percibe la asignación.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tras la ampliación del rango etario dispuesta en 2024 por la Resolución 636/2024.

También está destinado a personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo y a titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad.

Cabe recordar que, en sus inicios, el programa contemplaba la entrega de una tarjeta física destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Tras la pandemia, el esquema cambió y actualmente el monto se acredita directamente junto con la prestación, sin un control específico sobre su utilización.

Tarjeta Alimentar: cuáles son los otros beneficios

Además, los hogares que perciben la Tarjeta Alimentar pueden acceder a los vouchers deportivos y culturales impulsados por Capital Humano mediante el programa Centros de Familia. La iniciativa permite que chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años participen en propuestas deportivas, artísticas y educativas en instituciones adheridas.