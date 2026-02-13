Tarjeta Alimentar de ANSES: el aviso de Capital Humano para todos los beneficiarios
El subsidio se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la Asignación Universal por Hijo (AUH). Cuándo se activa el pago.
El aviso de Capital Humano para todos los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar (Foto: archivo).
El Ministerio de Capital Humano repasó las condiciones vigentes para acceder a la Tarjeta Alimentar y reiteró que no es necesario gestionar ningún trámite para comenzar a cobrarla. La asignación del beneficio se realiza de manera automática a partir del cruce de información con la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
Si bien no existe un plazo exacto para la activación del pago, en la mayoría de los casos el depósito se habilita dentro de los 90 días posteriores al alta de la prestación principal, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo consultar si se cobra
Para confirmar si el subsidio está incluido en la liquidación mensual, las familias deben ingresar a Mi Anses con su Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú “Hijos”, en la sección “Mis asignaciones”, figura el detalle de los montos acreditados.
Ante consultas puntuales, también se puede enviar un correo electrónico a [email protected].
Tarjeta Alimentar: cuánto cobro
Los valores de la Tarjeta Alimentar no registran actualizaciones desde mayo de 2024. Los importes varían según la cantidad de hijos en el grupo familiar:
Familias con un hijo: $52.250.
Con dos hijos: $81.936.
Con tres o más hijos: $108.062.
El dinero se deposita junto con la prestación principal, en la misma fecha y en la cuenta bancaria o billetera virtual donde se percibe la asignación.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
El beneficio alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), tras la ampliación del rango etario dispuesta en 2024 por la Resolución 636/2024.
También está destinado a personas gestantes que cobran la Asignación por Embarazo y a titulares de la Pensión No Contributiva para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad.
Cabe recordar que, en sus inicios, el programa contemplaba la entrega de una tarjeta física destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Tras la pandemia, el esquema cambió y actualmente el monto se acredita directamente junto con la prestación, sin un control específico sobre su utilización.
Tarjeta Alimentar: cuáles son los otros beneficios
Además, los hogares que perciben la Tarjeta Alimentar pueden acceder a los vouchers deportivos y culturales impulsados por Capital Humano mediante el programa Centros de Familia. La iniciativa permite que chicos y adolescentes de entre 6 y 17 años participen en propuestas deportivas, artísticas y educativas en instituciones adheridas.