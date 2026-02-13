Becas Progresar: ANSES adelanta el pago de la primera cuota estímulo

Becas Progresar: cómo se paga en cada línea del programa

Progresar Obligatorio

Quienes se inscribieron en marzo de 2025 reciben en febrero de 2026 la cuota 11 de 12. En cambio, los anotados en agosto cobran la sexta y última cuota del período. El pago se concreta únicamente si el alumno no adeuda materias del ciclo 2025 ni arrastra pendientes de años anteriores.

Progresar Superior

La dinámica es similar. Los inscriptos en marzo de 2025 perciben la cuota 11 de 12, mientras que quienes comenzaron en agosto cobran la sexta y última cuota correspondiente.

Becas Progresar: los requisitos

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mantiene para 2026 los controles de permanencia en el programa. El cumplimiento de estas condiciones es clave para evitar la suspensión del beneficio.

Los criterios principales son:

Regularidad académica y asistencia

En los niveles primario y secundario, la institución educativa certifica la asistencia del alumno. En el nivel superior, se exige haber aprobado al menos el 50% de las materias del año anterior.

Ingresos del grupo familiar

El ingreso total del hogar no debe superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Este tope se verifica mediante cruces automáticos de datos entre organismos oficiales. Si se excede el límite, la beca puede darse de baja.

Edad y documentación

La edad general requerida es de 16 a 24 años, con excepciones para estudiantes de enfermería, personas con hijos en hogares monoparentales y miembros de comunidades originarias. Además, se debe contar con DNI argentino —nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de dos años— y cumplir con el esquema de vacunación correspondiente.

Becas Progresar: cuánto cobro

El valor bruto mensual de Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, el esquema de pago contempla:

Un depósito directo del 80% ($28.000) cada mes.

Una retención del 20% ($7.000 mensuales), que se acumula y se abona tras acreditar la regularidad anual.

Con este mecanismo, el programa combina asistencia económica sostenida con incentivos al desempeño académico.