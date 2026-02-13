Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita asistencia escolar y controles de salud. El ajuste se acredita automáticamente y no requiere gestiones adicionales.

¿Por qué el ingreso por hijo puede superar el monto base?

ANSES_pensiones ANSES actualizó la AUH en febrero y el ingreso puede alcanzar $180.000 por hijo

Aunque el valor oficial de la AUH es de $129.070, el ingreso mensual por hijo puede ser mayor según la situación de cada familia.

Esto se debe a la compatibilidad con otras prestaciones del sistema de protección social, que se pagan en la misma cuenta bancaria del titular. La suma de estos conceptos no implica un aumento del haber principal, sino una liquidación conjunta de beneficios vigentes.

¿Cómo se compone el monto total que se cobra en febrero?

En febrero, el ingreso mensual por hijo puede incluir:

AUH mensual (80%) : $103.256

Prestaciones alimentarias compatibles según edad y cantidad de hijos

Refuerzos específicos para la primera infancia, cuando corresponda

De esta manera, el total mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de los beneficios activos en cada hogar. ANSES aclara que los pagos son automáticos si la prestación está vigente y los datos familiares están actualizados.

¿Quiénes cobran la AUH de ANSES este mes?

El aumento alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, entre ellas:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Las fechas de cobro y el detalle de cada concepto pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.