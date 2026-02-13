ANSES actualizó la AUH en febrero y el ingreso puede alcanzar $180.000 por hijo
ANSES confirma el nuevo monto base de AUH vigente para febrero 2026 y, según la composición del pago, el ingreso por hijo puede superar los valores informados oficialmente.
La AUH de ANSES se actualizó en febrero tras la aplicación del aumento mensual por inflación. El ajuste modifica el haber por hijo y redefine el ingreso efectivo que reciben los hogares alcanzados por la prestación, de acuerdo con el esquema de pagos vigente.
El incremento se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites, y ya impacta en las cuentas bancarias según el calendario oficial. Sin embargo, el monto final que cobra cada familia no siempre coincide con el valor base publicado.
Esto ocurre porque el sistema de asignaciones contempla beneficios compatibles que se liquidan junto con la AUH. Esa combinación explica por qué, en determinados casos, el ingreso mensual por hijo puede ser considerablemente más alto.
¿Cuál es el monto de la AUH de ANSES en febrero?
Con el aumento del 2,8%, el monto total de la Asignación Universal por Hijo se ubica en $129.070 por hijo durante febrero. Como todos los meses, ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $103.256, y retiene el 20% restante.
Ese porcentaje acumulado se cobra una vez al año, tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita asistencia escolar y controles de salud. El ajuste se acredita automáticamente y no requiere gestiones adicionales.
¿Por qué el ingreso por hijo puede superar el monto base?
Aunque el valor oficial de la AUH es de $129.070, el ingreso mensual por hijo puede ser mayor según la situación de cada familia.
Esto se debe a la compatibilidad con otras prestaciones del sistema de protección social, que se pagan en la misma cuenta bancaria del titular. La suma de estos conceptos no implica un aumento del haber principal, sino una liquidación conjunta de beneficios vigentes.
¿Cómo se compone el monto total que se cobra en febrero?
En febrero, el ingreso mensual por hijo puede incluir:
AUH mensual (80%): $103.256
Prestaciones alimentarias compatibles según edad y cantidad de hijos
Refuerzos específicos para la primera infancia, cuando corresponda
De esta manera, el total mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de los beneficios activos en cada hogar. ANSES aclara que los pagos son automáticos si la prestación está vigente y los datos familiares están actualizados.
¿Quiénes cobran la AUH de ANSES este mes?
El aumento alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, entre ellas:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Las fechas de cobro y el detalle de cada concepto pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.