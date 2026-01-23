En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Refuerzo
ATENCIÓN

ANSES confirmó un refuerzo clave: quiénes cobran hasta $63.000 extra

ANSES activó en enero un pago adicional que impacta en miles de hogares con ingresos vinculados a AUH y programas educativos. Se trata de un refuerzo acumulado que puede superar los $60.000 y que se acredita de forma automática. Quiénes lo cobran y cuándo.

ANSES comenzó enero con una acreditación que genera expectativa entre beneficiarios de AUH y estudiantes que forman parte de programas de apoyo educativo. Se trata de un monto adicional que no corresponde a un aumento mensual, sino a un pago acumulado que se libera tras cumplir ciertos requisitos académicos.

Leé también Jubilados de ANSES: dan a conocer los montos finales de cobro en febrero
Jubilados de ANSES: dan a conocer los montos finales de cobro en febrero

Este refuerzo puede alcanzar cifras superiores a los $60.000, dependiendo de la línea del programa y del momento de inscripción. El dinero se deposita junto con el calendario habitual de pagos, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que la información académica haya sido correctamente validada.

En este contexto, ANSES detalló cómo funciona el esquema de retenciones, quiénes acceden al pago extra en enero y qué ocurre en los casos en los que la acreditación no se realiza en la fecha prevista.

Qué pago adicional de ANSES se acredita en enero y por qué supera los $60.000

ANSES_pagos
ANSES confirmó un refuerzo clave: quiénes cobran hasta $63.000 extra

El monto extra que ANSES liquida en enero corresponde al 20% retenido de las Becas Progresar durante el ciclo lectivo. A lo largo del año, los beneficiarios cobran el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda acumulado hasta que se acreditan las condiciones académicas exigidas.

Según confirmó el organismo, este pago puede alcanzar hasta $63.000, de acuerdo con la línea de beca y la convocatoria en la que se haya inscripto cada estudiante. El objetivo del refuerzo es reconocer la continuidad educativa y el cumplimiento de los requisitos formativos.

El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la beca mensual, sin gestiones presenciales ni digitales adicionales.

Cuándo paga ANSES el 20% retenido de las Becas Progresar

Durante enero, ANSES comienza a liquidar el monto acumulado del 20% retenido. Las cifras varían según el programa:

  • Progresar Obligatorio

    • Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas)

    • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

  • Progresar Superior

    • Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)

    • Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)

Desde el organismo aclararon que, en caso de que el pago no se acredite en enero, podrá efectuarse en febrero, siempre que la certificación académica se regularice dentro de los plazos establecidos.

Quiénes cobran el refuerzo de ANSES y qué requisitos deben cumplir

El cobro del 20% retenido alcanza a beneficiarios de Progresar Obligatorio y Progresar Superior, con condiciones específicas en cada caso.

Para Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado de una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre y contar con la validación institucional antes del 30 de diciembre. Además, no deben registrar materias adeudadas al cierre del ciclo lectivo.

En Progresar Superior, se exige ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al finalizar el ciclo. La carga correcta de esta información depende exclusivamente de la institución educativa.

Qué pasa si ANSES no deposita el pago extra en enero

ANSES remarcó que el factor clave para la acreditación es la certificación institucional. Según la Resolución 388/2025, las escuelas, terciarios y universidades son responsables de informar la condición académica de cada estudiante.

Si existen demoras o inconsistencias en esa carga de datos, el pago del refuerzo puede trasladarse a febrero, siempre que se cumplan los requisitos del programa. Por este motivo, se recomienda verificar el estado académico con la institución correspondiente.

