Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN

ANSES confirma cuál es el refuerzo para AUH que CONGELA su monto

ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores en febrero para titulares de AUH. Aunque no se ajusta por inflación, el refuerzo sigue siendo determinante en el ingreso mensual y explica las diferencias entre familias según la cantidad de hijos.

ANSES y AUH vuelven a concentrar la atención en febrero por un dato que incide directamente en el bolsillo de miles de hogares: la continuidad de la Tarjeta Alimentar con montos sin actualización, pero con un peso clave dentro del ingreso total.

Mientras la AUH se incrementa por el mecanismo de movilidad mensual, el refuerzo alimentario conserva valores fijos definidos por fuera de ese esquema. Esta combinación genera un escenario en el que el aumento de la asignación no siempre se traduce en una mejora proporcional del ingreso final.

En este contexto, ANSES remarcó que la Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la AUH y que no requiere trámites adicionales, siempre que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados.

Cómo impacta la Tarjeta Alimentar en el ingreso total de la AUH en febrero

En febrero, la Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los componentes más relevantes del ingreso vinculado a la AUH, especialmente en familias con más de un hijo a cargo.

Los valores vigentes son

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Al no ajustarse por inflación, el peso relativo del refuerzo dentro del ingreso total puede variar mes a mes, dependiendo de los aumentos que reciba la asignación principal.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no se actualiza junto con la AUH?

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del esquema de movilidad automática vigente desde abril de 2024. Sus montos dependen de definiciones administrativas del Poder Ejecutivo.

Esto explica por qué, incluso en meses con subas de la asignación, el refuerzo alimentario puede mantenerse sin cambios. Hasta el momento, ANSES no comunicó una fecha concreta para una eventual actualización del beneficio.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?

El acceso a la Tarjeta Alimentar es automático para

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No es necesario realizar inscripción. Desde ANSES insisten en la importancia de mantener actualizados los datos personales y familiares para evitar demoras o errores en la acreditación.

¿Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentar y cómo se usa?

El dinero acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

No permite la extracción de efectivo ni la adquisición de otros productos. El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual en comercios habilitados, junto con el calendario regular de pagos de ANSES.

