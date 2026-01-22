$52.250 para familias con un hijo ,

para familias con , $81.936 para familias con dos hijos ,

para familias con , $108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones previas.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no tiene aumento automático?

image.png AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024. Sus montos no se actualizan en función directa del Índice de Precios al Consumidor.

Esto implica que, aun cuando la asignación principal registra incrementos, el refuerzo alimentario puede permanecer sin cambios durante varios meses. Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización del beneficio.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive ,

con hijos de hasta , Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) ,

, Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No se requiere inscripción. Desde ANSES remarcan que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto.

¿Cómo se usa la Tarjeta Alimentar y qué gastos permite?

El monto acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos.

El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual, en comercios habilitados. ANSES recomienda verificar el monto depositado y el calendario de pagos antes de cada acreditación mensual.