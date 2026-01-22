ANSES y AUH vuelven a quedar bajo la lupa en febrero tras la confirmación oficial de los valores de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se cobra junto con la asignación y que impacta de manera directa en el ingreso final de miles de hogares.
ANSES volvió a precisar los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para titulares de AUH en febrero. El beneficio no se ajusta por inflación, pero sigue siendo determinante en el ingreso mensual según la cantidad de hijos y la composición familiar.
AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero
Aunque la AUH se actualiza de forma mensual según la inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene un esquema distinto, con montos definidos por decisiones administrativas. Esa diferencia explica por qué, incluso con aumentos en la asignación principal, el total acreditado no evoluciona de la misma manera para todos los beneficiarios.
Durante febrero, el refuerzo alimentario conserva los importes vigentes de enero y continúa siendo uno de los componentes más relevantes del esquema de ingresos vinculados a ANSES, especialmente en familias con más de un hijo a cargo.
En febrero, ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores del mes anterior. Los montos oficiales vigentes son
El dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones previas.
A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024. Sus montos no se actualizan en función directa del Índice de Precios al Consumidor.
Esto implica que, aun cuando la asignación principal registra incrementos, el refuerzo alimentario puede permanecer sin cambios durante varios meses. Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización del beneficio.
Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar
No se requiere inscripción. Desde ANSES remarcan que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto.
El monto acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos.
El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual, en comercios habilitados. ANSES recomienda verificar el monto depositado y el calendario de pagos antes de cada acreditación mensual.