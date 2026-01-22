En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Tarjeta Alimentar
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

ANSES volvió a precisar los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para titulares de AUH en febrero. El beneficio no se ajusta por inflación, pero sigue siendo determinante en el ingreso mensual según la cantidad de hijos y la composición familiar.

AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

ANSES y AUH vuelven a quedar bajo la lupa en febrero tras la confirmación oficial de los valores de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se cobra junto con la asignación y que impacta de manera directa en el ingreso final de miles de hogares.

Leé también ANSES paga en enero hasta $63.000 extra por Becas Progresar: quiénes cobran el 20% retenido y cuándo se acredita
ANSES paga en enero hasta $63.000 extra por Becas Progresar: quiénes cobran el 20% retenido y cuándo se acredita

Aunque la AUH se actualiza de forma mensual según la inflación, la Tarjeta Alimentar mantiene un esquema distinto, con montos definidos por decisiones administrativas. Esa diferencia explica por qué, incluso con aumentos en la asignación principal, el total acreditado no evoluciona de la misma manera para todos los beneficiarios.

Durante febrero, el refuerzo alimentario conserva los importes vigentes de enero y continúa siendo uno de los componentes más relevantes del esquema de ingresos vinculados a ANSES, especialmente en familias con más de un hijo a cargo.

¿Cuál es el monto de la tarjeta alimentar para AUH en febrero?

En febrero, ANSES confirmó que la Tarjeta Alimentar mantiene los mismos valores del mes anterior. Los montos oficiales vigentes son

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

El dinero se deposita de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones previas.

¿Por qué la Tarjeta Alimentar no tiene aumento automático?

image.png
AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

AUH: ANSES confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no forma parte del sistema de movilidad mensual vigente desde abril de 2024. Sus montos no se actualizan en función directa del Índice de Precios al Consumidor.

Esto implica que, aun cuando la asignación principal registra incrementos, el refuerzo alimentario puede permanecer sin cambios durante varios meses. Hasta el momento, ANSES no informó una fecha concreta para una actualización del beneficio.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar junto con la AUH?

Acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,
  • Personas embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

No se requiere inscripción. Desde ANSES remarcan que es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para asegurar el cobro correcto.

¿Cómo se usa la Tarjeta Alimentar y qué gastos permite?

El monto acreditado por la Tarjeta Alimentar está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite la extracción de efectivo ni la compra de otros productos.

El uso se realiza con la tarjeta de débito habitual, en comercios habilitados. ANSES recomienda verificar el monto depositado y el calendario de pagos antes de cada acreditación mensual.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Tarjeta Alimentar Febrero AUH
Notas relacionadas
ANSES: qué hay detrás del monto de $600.000 que algunos cobran en febrero
AUH de ANSES: cómo se compone un monto de más de $108.000
ANSES confirmó los montos vigentes de la Tarjeta Alimentar para AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar