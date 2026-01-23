Jubilados de ANSES: dan a conocer los montos finales de cobro en febrero

Este incremento alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se refleja de manera automática en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Cuánto cobra un jubilado con el bono incluido en febrero

Con el aumento y la continuidad del refuerzo, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono )

PUAM: $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono )

Pensión No Contributiva: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono )

Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin bono adicional

Estos valores corresponden al esquema vigente para febrero y pueden variar según la situación individual de cada beneficiario.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El refuerzo se otorga bajo estas condiciones:

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima .

Reciben un monto proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79 .

No acceden al bono los jubilados con haberes superiores a ese tope.

El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.

Cuándo se acredita el cobro de jubilaciones ANSES en febrero

El cobro de jubilaciones ANSES se realiza según el calendario habitual, ordenado por terminación de DNI. El aumento y el bono se pagan en la misma fecha, dentro del cronograma oficial que el organismo publica cada mes.

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.