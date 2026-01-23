Jubilados de ANSES: dan a conocer los montos finales de cobro en febrero
ANSES avanza con la liquidación de febrero para jubilados y pensionados. El nuevo esquema de movilidad, el bono vigente y los montos finales aparecen en el centro de la escena, con cifras clave que impactan directamente en el cobro mensual.
ANSES definió cómo quedarán los haberes de jubilados en febrero, en un contexto marcado por la actualización mensual por inflación y la continuidad de refuerzos para los ingresos más bajos. La liquidación ya se encuentra en marcha y contempla datos oficiales del IPC.
El ajuste responde al índice informado por el INDEC y se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente. A esto se suma el bono mensual que continúa sin modificaciones, lo que determina el monto total que se cobra según cada tipo de prestación.
Con estos elementos, el cobro de febrero queda conformado por el haber actualizado y, en algunos casos, por un refuerzo adicional que busca amortiguar el impacto de la suba de precios en los sectores más sensibles.
Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. El ajuste se realiza bajo el esquema establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes según el IPC con un desfase de dos meses.
Este incremento alcanza a jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y se refleja de manera automática en la liquidación mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Cuánto cobra un jubilado con el bono incluido en febrero
Con el aumento y la continuidad del refuerzo, los montos finales quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
PUAM:$357.263
($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva:$321.355
($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65, sin bono adicional
Estos valores corresponden al esquema vigente para febrero y pueden variar según la situación individual de cada beneficiario.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El refuerzo se otorga bajo estas condiciones:
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima.
Reciben un monto proporcional quienes superan el haber mínimo, pero no alcanzan los $429.081,79.
No acceden al bono los jubilados con haberes superiores a ese tope.
El objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.
Cuándo se acredita el cobro de jubilaciones ANSES en febrero
El cobro de jubilaciones ANSES se realiza según el calendario habitual, ordenado por terminación de DNI. El aumento y el bono se pagan en la misma fecha, dentro del cronograma oficial que el organismo publica cada mes.
Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación y la fecha exacta de cobro a través de Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.