ANSES paga en enero hasta $63.000 extra por Becas Progresar: quiénes cobran el 20% retenido y cuándo se acredita

Este pago extra puede alcanzar hasta $63.000, según la línea de beca y la instancia de inscripción de cada estudiante. El refuerzo se acreditará junto con el calendario habitual de pagos, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y estará destinado a quienes hayan cumplido con los requisitos exigidos por el Ministerio de Capital Humano.
El objetivo del beneficio es reconocer la continuidad y el compromiso educativo de los estudiantes. El dinero se depositará de manera automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra mensualmente la beca.
Cuándo se paga el 20% retenido de Becas Progresar
Durante el ciclo lectivo, ANSES liquida el 80% del monto mensual de las Becas Progresar y retiene el 20% restante hasta que el estudiante acredite su condición académica. En enero, el organismo pagará ese monto acumulado a quienes hayan cumplido con los requisitos.
Los montos varían según la línea del programa y la convocatoria en la que se haya inscripto cada beneficiario:
Progresar Obligatorio
Primera convocatoria: $56.000 (8 cuotas retenidas)
Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)
Progresar Superior
Primera convocatoria: $63.000 (9 cuotas retenidas)
Segunda convocatoria: $28.000 (4 cuotas retenidas)
Desde ANSES aclararon que quienes no perciban el refuerzo en enero podrán hacerlo en febrero, una vez que se regularice la certificación institucional.
Requisitos para cobrar el pago extra de Progresar
El cobro del 20% retenido alcanza a las líneas Progresar Obligatorio y Progresar Superior, cada una con condiciones específicas.
En el caso de Progresar Obligatorio, los estudiantes deben haber participado en una Actividad de Extensión Formativa antes del 30 de noviembre de 2025, la cual debe ser validada por la institución educativa antes del 30 de diciembre. Además, no deben registrar materias adeudadas al cierre del ciclo lectivo.
Para Progresar Superior, los requisitos incluyen ser alumno regular al momento de la tercera certificación anual y no adeudar materias al finalizar el ciclo lectivo. Esta información debe ser correctamente cargada por la institución correspondiente.
ANSES remarcó que el factor determinante es la certificación institucional. Según lo establecido en la Resolución 388/2025, la escuela, terciario o universidad debe informar correctamente la condición académica del estudiante. En caso de demoras, el pago podrá realizarse en febrero si se cumplen los requisitos del programa.