ANSES Cuándo cobro 16 de enero: Jubilaciones y Pensiones, AUH, AFH, Prenatal y Maternidad, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares de PNC, APU y Becas Progresar

Esta semana el calendario de pagos de la ANSES no tendrá nuevas aperturas, debido a que Desempleo y jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo comenzarán a cobrarse el 23 y el 24 de enero respectivamene, pero continuará con las fechas de pagos para jubilados y pensionados que no suepran un haber mínimo, titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (AFH), Asignación por Prenatal y Maternidad, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares de Pensión no Contributiva, Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, Nacimiento o Adopción y beneficiarios de Becas Progresar. ¿Cuándo cobro?