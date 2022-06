ANSES cuándo cobro 3 de junio: Pensiones no Contributivas, Aguinaldo y Programa Alimentario

ANSES cuándo cobro 3 de junio: Pensiones no Contributivas

Este viernes 3 de junio los beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC), una asistencia económica que otorga la ANSES a aquellas personas que no cuenten con ingresos ni trabajo formal: Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más; Pensión no Contributiva por Vejez, continúan cobrando sus haberes. El pago se realiza de acuerdo a la terminación del documento de identidad: