ANSES: cuánto subirán las jubilaciones, AUH y asignaciones en noviembre

ANSES: cuánto podría aumentar la jubilación mínima en noviembre

De confirmarse una inflación del 1,9%, la jubilación mínima podría pasar de los actuales $435.748,51 a aproximadamente $444.027,73.

A este monto se sumaría, de mantenerse sin cambios, el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso bruto de quienes perciben la mínima podría ubicarse en torno a los $514.027,73.

El bono, según el escenario planteado, no se actualizaría junto con el haber, por lo que el incremento se aplicaría sobre la prestación previsional.

Para quienes cobran la jubilación máxima, el haber podría pasar de $2.932.174,85 a unos $2.987.886,17, siempre tomando como referencia la proyección del 1,9%.

Jubilados y pensionados: así podrían quedar los demás haberes

La misma actualización estimada alcanzaría a otras prestaciones previsionales.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto podría subir de $348.598,81 a $355.222,19. Si se mantuviera el refuerzo de $70.000, el ingreso total llegaría a aproximadamente $425.222,19.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y por vejez podrían pasar de $305.023,96 a alrededor de $310.819,42. Con un eventual refuerzo de $70.000, el total ascendería a unos $380.819,42.

En tanto, la PNC destinada a madres de siete hijos podría elevarse de $435.748,51 a aproximadamente $444.027,73. Si continuara vigente el bono de $70.000, el ingreso total se ubicaría cerca de $514.027,73.

Todos estos valores son estimativos y dependen de que el IPC de septiembre termine coincidiendo con la proyección del REM.

AUH: cuánto podría cobrarse en noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualizaría en noviembre si se confirma el índice previsto.

Con una inflación del 1,9%, el monto por hijo podría pasar de $156.588 a aproximadamente $159.564.

Sin embargo, ANSES retiene mensualmente el 20% de la prestación, que se abona posteriormente una vez acreditado el cumplimiento de los controles correspondientes.

Con esta proyección, el pago mensual directo de la AUH sería de aproximadamente $127.651,20, mientras que unos $31.912,80 quedarían sujetos a la posterior liquidación.

Para la AUH por discapacidad, el monto podría subir de $509.863 a aproximadamente $519.551. En este caso, el 80% de pago mensual directo rondaría los $415.640,80, mientras que el 20% retenido sería de unos $103.910,20.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días también podría actualizarse y pasar de $59.063 a alrededor de $60.186.

En cambio, la Tarjeta Alimentar no se modificaría mediante la fórmula de movilidad de ANSES, por lo que este eventual incremento no implicaría necesariamente una suba en ese beneficio.

Asignaciones familiares: cuánto podrían aumentar en noviembre

Las asignaciones familiares del sistema SUAF también podrían recibir una actualización del 1,9% si finalmente ese es el porcentaje que surge del IPC de septiembre.

Para los trabajadores comprendidos en el primer rango de ingresos, la asignación familiar por hijo podría pasar de $78.304 a aproximadamente $79.792.

En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, el monto estimado subiría de $254.943 a unos $259.787.

También podrían modificarse otros valores del sistema de asignaciones familiares:

Asignación por nacimiento: aproximadamente $93.008.

aproximadamente $93.008. Asignación prenatal: aproximadamente $79.792.

aproximadamente $79.792. Asignación por adopción: aproximadamente $556.054.

aproximadamente $556.054. Asignación por matrimonio: aproximadamente $139.259.

aproximadamente $139.259. Asignación por cónyuge: aproximadamente $19.364.

Estos importes son una estimación realizada a partir de la eventual aplicación del 1,9% de movilidad y podrían variar cuando se conozca el índice oficial.

ANSES: también podrían cambiar los límites del SUAF

La actualización de noviembre no impactará solamente sobre los montos de las asignaciones. También podrían modificarse los límites de ingresos utilizados para determinar quiénes pueden acceder a las prestaciones del SUAF.

Si se aplicara una suba del 1,9%, el tope individual podría pasar de $3.209.863 a aproximadamente $3.270.851.

A su vez, el límite correspondiente al ingreso del grupo familiar podría subir de $6.419.726 a unos $6.541.701.

En cambio, la Ayuda Escolar Anual no tendría una actualización en noviembre bajo este mecanismo, ya que su monto se modifica con una periodicidad anual.

Cuándo se conocerá el aumento definitivo de ANSES

El porcentaje utilizado para calcular las prestaciones de noviembre todavía no está confirmado. El 1,9% surge de las proyecciones incluidas en el último REM del Banco Central y no constituye el dato oficial de inflación.

La cifra definitiva dependerá del IPC de septiembre que publique el INDEC el martes 13 de octubre. Una vez conocido ese indicador, ANSES podrá establecer oficialmente los nuevos valores que regirán durante noviembre.

Por eso, los montos mencionados en esta nota deben tomarse como proyecciones: si el IPC finalmente resulta diferente al 1,9% estimado, también cambiarán los valores de las jubilaciones, pensiones y asignaciones.