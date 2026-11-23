Qué dijo Juli Poggio sobre las fotos de sus compañeros de MasterChef que envían al grupo de WhatsApp

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) fueron escenario de un divertido intercambio protagonizado por Julieta Poggio. En plena competencia, mientras los famosos avanzaban con sus platos, la ex Gran Hermano decidió sacar a la luz una situación que le llama particularmente la atención: las fotos de entrenamiento que algunos participantes envían al grupo de WhatsApp. Fiel a su estilo, no se guardó su opinión y cuestionó sin filtros esa costumbre de sus compañeros.

"Me da un poco un poquito de cringe", lanzó Juli desde su estación, antes de plantear la pregunta que desató el tema. "Hay que admitirlo. ¿Por qué mandan fotos del gimnasio?", expuso a sus compañeros Poggio.

Sin embargo, la bailarina no se limitó a expresar su incomodidad y fue un paso más allá al deslizar cuál sería, según ella, el verdadero motivo detrás de esas imágenes. "Es raro, para mí quieren chamuyar algunos", siguió sin filtro. Su comentario provocó una reacción inmediata de Luck Ra, quien decidió explicar qué hace él cuando quiere compartir sus rutinas de entrenamiento.

"¡Yo no mando fotos en el gimnasio! Yo no lo mando al grupo, yo lo subo a Instagram directo, a ver si alguien me da pelota", se excusó el cantante con una sinceridad que le sumó todavía más humor a la escena.

Pero la intervención de Poggio no terminó ahí. La participante aclaró que hay una excepción entre sus compañeros, aunque dejó en evidencia que no le interesa encontrarse con imágenes de todos haciendo ejercicio cada vez que revisa el chat: "O sea, hasta Diego Ramos lo banco. Pero el resto... No tengo ganas de abrir el grupo y verlos a todos entrenando. Qué les pasa".