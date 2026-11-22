El trámite deberá realizarse mensualmente a través del Portal de Trabajo, con firma digital y sin el pago de una tasa. Los datos identificatorios de cada empleador se cargarán automáticamente a partir de la información disponible en su legajo.

En cada presentación se deberá informar el período liquidado, el monto total de los salarios pagados y su composición, con el detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y netos. También habrá que declarar qué mecanismo utiliza la empresa para controlar la jornada laboral de sus trabajadores.

La documentación requerida incluye:

Los recibos de sueldo de todo el personal alcanzado, reunidos en un archivo PDF.

Los comprobantes de acreditación bancaria de los salarios, en otro archivo.

Los acuerdos vinculados con jornadas laborales, compensación de horas extras, bancos de horas o descansos compensatorios, cuando corresponda.

En este último caso, los acuerdos deberán adjuntarse en la declaración del mes siguiente a su firma, con la indicación de su período de vigencia.

El anexo de la resolución contempla a los trabajadores que se desempeñan en establecimientos bonaerenses de manera habitual, eventual o extraordinaria.

Los reclamos de las entidades empresarias

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios solicitó que se suspenda la obligatoriedad del formulario. En un comunicado difundido el 20 de noviembre, la entidad planteó que la nueva exigencia implica volver a presentar información que ya se encuentra registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La CAC señaló que el trámite puede incrementar los costos operativos de los empleadores y generar nuevas contingencias sancionatorias. También planteó que las exigencias administrativas deben articularse con la legislación nacional.

La Sociedad Rural Argentina, presidida por Nicolás Pino, también pidió revisar la disposición. La entidad señaló que la presentación de documentación adicional implica tiempo y recursos para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas.

El planteo fue acompañado por otras cinco organizaciones empresarias bonaerenses: la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.

En una presentación conjunta dirigida al Ministerio de Trabajo, las entidades solicitaron una mesa de trabajo para analizar la implementación del sistema. También propusieron evaluar la conexión entre las plataformas provinciales y nacionales para evitar que los empleadores deban cargar nuevamente información que ya fue presentada ante organismos del Estado.

Entre los registros que mencionaron se encuentran el Libro de Sueldos Digital de ARCA y el formulario 931, correspondiente a la declaración jurada de la seguridad social.

La relación con la Ley de Modernización Laboral

La discusión sobre el nuevo formulario también está vinculada con los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

El artículo 20 de esa norma modificó el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y estableció que la registración de los trabajadores ante ARCA será suficiente a todos los efectos, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales. El decreto reglamentario 407/2026 precisó que esa obligación se cumple mediante las altas y bajas en los sistemas del organismo nacional.

A partir de esos cambios, se modificaron los mecanismos de registro y rúbrica de los libros laborales que existían anteriormente.

En ese contexto, el especialista en Derecho Laboral y Tributación de Nómina de KPMG Argentina, Andrés Tellado Cañás, explicó que el formulario bonaerense incorpora la presentación periódica de documentación sobre salarios, pagos y jornadas laborales.

Por su parte, el ministro Walter Correa defendió la disposición y sostuvo que la provincia mantiene sus facultades de fiscalización laboral. Para fundamentar esa posición, mencionó el artículo 39 de la Constitución bonaerense y la ley provincial 10.149, que establece las atribuciones de los inspectores para ingresar a los establecimientos, solicitar información y requerir documentación.

Según el Ministerio, el sistema permitirá disponer de información sobre las relaciones laborales antes de realizar inspecciones presenciales y controlar cuestiones como los pagos parciales o fuera de término y el cumplimiento de los descansos mínimos.

Qué pasa si los empleadores no presentan la declaración

La resolución contempla la posibilidad de realizar presentaciones fuera de término. En esos casos, el sistema identificará automáticamente el atraso.

La falta de presentación, la entrega fuera de plazo o la falsedad de los datos podrán dar lugar a sanciones. Además, los empleadores deberán conservar la declaración, el comprobante de recepción y la documentación respaldatoria durante al menos dos años desde que puedan reclamarse los créditos laborales correspondientes.

El Ministerio de Trabajo bonaerense también mantendrá la facultad de realizar inspecciones en los establecimientos y enviar intimaciones a través del domicilio electrónico de los empleadores.

Una mesa de trabajo para analizar la implementación

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires también trasladó al Ministerio de Trabajo las consultas de los contadores sobre la puesta en marcha del formulario.

El 18 de noviembre, ambas partes acordaron conformar una mesa de trabajo para analizar las dificultades de implementación y el funcionamiento del nuevo sistema.

En un encuentro posterior con más de 70 profesionales, la presidenta del Consejo, Lucía Barcia, señaló que el objetivo es facilitar el procedimiento para que los empleadores puedan cumplir con la presentación de la información requerida.