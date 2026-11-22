Así, en una emisión que había comenzado con recuerdos y mensajes cargados de afecto, Lizy abrió su corazón y compartió una parte muy sensible de su historia personal, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Cómo fue el fuerte relato de Lizy Tagliani tras el brutal ataque a mujeres trans en Palermo

Lizy Tagliani expresó su dolor y enojo a través de las redes sociales después de que trascendiera la brutal agresión que un grupo de adolescentes llevó adelante contra varias mujeres trans en los Bosques de Palermo. Frente a este episodio, la conductora no quiso permanecer en silencio y compartió algunas de las experiencias de violencia, rechazo y discriminación que marcaron su vida desde temprana edad por su identidad de género.

De acuerdo con la información que se conoció, el ataque transfóbico habría sido cometido por alrededor de 50 ciclistas. Los responsables registraron la agresión con sus teléfonos y posteriormente publicaron los videos en las redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales y despertaron una ola de repudio entre los usuarios y diferentes personalidades del espectáculo.

Entre las reacciones que más repercusión tuvieron estuvo la de Tagliani, quien publicó en Instagram una extensa reflexión sobre los episodios que debió enfrentar a lo largo de su vida. Además de repudiar lo sucedido, la conductora recordó las agresiones físicas, los hostigamientos y los insultos que padeció durante su adolescencia. "Vivir es un derecho, cada uno vive como puede, quiere o lo dejan", comenzó escribiendo.

"Allá por el 86 sabía escapar de las piedras y los golpes, aprendí a anular los gritos e insultos... Sabía en qué galería de Adrogué meterme para que no me encontraran las patotas", recordó al reconstruir aquellos años difíciles. En ese mismo sentido, añadió: "Supe cómo contestar y cómo escabullirme del peligro constante que generaba ser yo".

En otro tramo de su publicación, también hizo referencia al abuso que atravesó cuando apenas tenía cinco años y a la culpa que sintió durante buena parte de su infancia y juventud: "A los 12 ya me sentía culpable porque avergonzaba a algunos padres de amiguitos por ser muy maricón. A los 15 ya me sentía culpable por no haber nacido mujer y festejar mis 15... A los 18 me sentía culpable por no tener un novio que me lleve de la mano a tomar un helado".

A partir de esos recuerdos, la conductora dejó planteado un interrogante sobre el peso de la culpa y la libertad de vivir la propia identidad: "¿Culpable? ¿Por qué? ¿Por vivir? ¿Por sobrevivir? ¿Por intentar ser feliz a mi manera?".

Con el paso del tiempo, Tagliani pudo construir una vida en la que finalmente consiguió sentirse cómoda consigo misma y encontrar su espacio. Así lo explicó en su publicación: "Poco a poco fui logrando encontrar mi lugar. Siempre tuve momentos de felicidad que anestesiaban y calmaban las heridas. Ahora soy plena". No obstante, reconoció que las experiencias dolorosas dejan marcas difíciles de borrar y señaló: "Pero toda esa culpa se te hace callo".

En el cierre de su descargo, volvió a manifestar su bronca por la agresión ocurrida en Palermo y cuestionó que este tipo de situaciones continúen sucediendo: "Me sorprende que aún hoy siga cargándose personas que tratan de respirar como pueden antes que alguien decida que tu vida no vale nada".

Finalmente, dejó un mensaje contundente contra la violencia y la persecución hacia las personas trans: "No puede ser un juego atrapar vidas y hacer con ellas lo que te dé la gana".