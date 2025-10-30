Un hijo o titulares AUE: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres hijos o más: $108.062

Este último tramo se aproxima al concepto difundido como bono de $82.000, vinculado al grupo familiar con dos hijos.

El pago es automático y no requiere trámite presencial. Se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación mensual.

¿Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES?

licencia-de-conducir-los-tramites-complementarios-que-pasan-a-ser-gratuitos-en-la-ciudad-de-buenos-aires-foto-gcba-CMFV2XOUM5EF3KA6Y7BOMCFZWE.avif ANSES dará un refuerzo a AUH en noviembre 2025: cómo acceder

Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Verificar condición AUH/AUE y datos personales

Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital

Confirmar medio de pago operativo

Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH

La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.

¿De cuánto queda la AUH en noviembre?

Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:

AUH: $119.713,23 80% mensual: $95.770,58

AUH con discapacidad: $389.808,61 80% mensual: $311.748,35



El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de noviembre?

Acceden titulares de: