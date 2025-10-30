ANSES dará un refuerzo a AUH en noviembre 2025: cómo acceder
ANSES confirmó un bono clave para AUH en noviembre que modifica el esquema de asistencia social. Los montos, requisitos y pasos para percibir el pago complementario, con cifras oficiales y detalles actualizados.
ANSES bono noviembre: la Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el pago de un refuerzo económico para titulares de AUH durante noviembre 2025, que se suma a los montos mensuales y al incremento previsto por movilidad. El beneficio se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y tiene como objetivo reforzar el ingreso de los hogares con niños frente al contexto económico.
El refuerzo es automático para quienes cumplen los requisitos vigentes y alcanza a familias con hijos que perciben AUH o AUE, y también a quienes acceden a programas complementarios como el Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche. La medida se suma al aumento del 2,1% aplicado a las asignaciones en noviembre, correspondiente a la variación de precios relevada por el INDEC.
Este esquema de pagos mantiene la política de transferencias directas a hogares con menores a cargo y apunta a garantizar acceso a alimentos y acompañamiento económico mensual. No reemplaza otros beneficios y funciona como complemento directo para asistencia alimentaria.
¿De cuánto es el bono de ANSES para AUH en noviembre?
El refuerzo para noviembre alcanza un monto equivalente a la Tarjeta Alimentar, con valores diferenciados según cantidad de hijos:
Un hijo o titulares AUE:$52.250
Dos hijos:$81.936
Tres hijos o más:$108.062
Este último tramo se aproxima al concepto difundido como bono de $82.000, vinculado al grupo familiar con dos hijos.
El pago es automático y no requiere trámite presencial. Se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación mensual.
¿Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES?
Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Verificar condición AUH/AUE y datos personales
Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital
Confirmar medio de pago operativo
Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH
La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.
¿De cuánto queda la AUH en noviembre?
Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:
AUH:$119.713,23
80% mensual: $95.770,58
AUH con discapacidad:$389.808,61
80% mensual: $311.748,35
El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.