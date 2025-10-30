En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
buenas noticias

ANSES dará un refuerzo a AUH en noviembre 2025: cómo acceder

ANSES confirmó un bono clave para AUH en noviembre que modifica el esquema de asistencia social. Los montos, requisitos y pasos para percibir el pago complementario, con cifras oficiales y detalles actualizados.

ANSES bono noviembre: la Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el pago de un refuerzo económico para titulares de AUH durante noviembre 2025, que se suma a los montos mensuales y al incremento previsto por movilidad. El beneficio se acredita junto con la Tarjeta Alimentar y tiene como objetivo reforzar el ingreso de los hogares con niños frente al contexto económico.

El refuerzo es automático para quienes cumplen los requisitos vigentes y alcanza a familias con hijos que perciben AUH o AUE, y también a quienes acceden a programas complementarios como el Plan de los 1000 Días o el Complemento Leche. La medida se suma al aumento del 2,1% aplicado a las asignaciones en noviembre, correspondiente a la variación de precios relevada por el INDEC.

Este esquema de pagos mantiene la política de transferencias directas a hogares con menores a cargo y apunta a garantizar acceso a alimentos y acompañamiento económico mensual. No reemplaza otros beneficios y funciona como complemento directo para asistencia alimentaria.

¿De cuánto es el bono de ANSES para AUH en noviembre?

El refuerzo para noviembre alcanza un monto equivalente a la Tarjeta Alimentar, con valores diferenciados según cantidad de hijos:

  • Un hijo o titulares AUE: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres hijos o más: $108.062

Este último tramo se aproxima al concepto difundido como bono de $82.000, vinculado al grupo familiar con dos hijos.

El pago es automático y no requiere trámite presencial. Se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la prestación mensual.

¿Cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES?

ANSES dará un refuerzo a AUH en noviembre 2025: cómo acceder

Si bien la Tarjeta Alimentar no requiere inscripción, el refuerzo exige cumplir pasos administrativos para validar la continuidad de la asistencia:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Verificar condición AUH/AUE y datos personales

  • Presentar Libreta AUH 2024 o completar la DDJJ digital

  • Confirmar medio de pago operativo

  • Esperar depósito automático en la misma cuenta donde se cobra AUH

La presentación de la Libretta permite además cobrar el 20% retenido durante el año.

¿De cuánto queda la AUH en noviembre?

Con el aumento del 2,1%, los valores vigentes son:

  • AUH: $119.713,23

    • 80% mensual: $95.770,58

  • AUH con discapacidad: $389.808,61

    • 80% mensual: $311.748,35

El 20% restante se libera tras la presentación anual de la Libreta o el Formulario PS 1.47.

¿Quiénes pueden cobrar el bono de noviembre?

Acceden titulares de:

  • AUH

  • AUE

  • Tarjeta Alimentar

  • Complementos alimentarios (Plan 1000 Días, Complemento Leche)

