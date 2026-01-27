El incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales incluidas en el sistema. El impacto en el bolsillo depende del haber base y de si el beneficiario accede o no al bono extraordinario.

Con el aumento y el refuerzo vigente, los montos finales quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)

PUAM: $357.263 ( $287.263 de haber + $70.000 de bono)

$357.263 ( de haber + de bono) Pensión No Contributiva: $321.355 ( $251.355 de haber + $70.000 de bono)

$321.355 ( de haber + de bono) Jubilación máxima: $2.416.275,65 (no recibe bono)

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero

ANSES_calendario ANSES define un aumento a los cobros de jubilados y asignaciones familiares

El bono de $70.000 continuará vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo criterios definidos por el organismo previsional.

Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Quedan excluidos quienes superan ese monto.

Desde ANSES explican que el objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Cuándo se cobra el aumento de ANSES en febrero según el DNI

El calendario de pagos de febrero ya fue definido por ANSES y se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos comienzan el 9 de enero y se extienden hasta el 22 de enero.

Para quienes superan un haber mínimo, los cobros se realizan entre el 23 y el 29 de enero.

Las fechas se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

AUH y Tarjeta Alimentar: qué montos se cobran en febrero

La AUH de ANSES también se actualiza en febrero tras la Resolución 23/2026. El monto total pasa a $129.070 por hijo, aunque, como todos los meses, se paga el 80 % mensual.

De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de $103.256 por hijo, mientras que el 20 % restante se acumula para el cobro anual tras la presentación de la Libreta AUH.

En paralelo, la Tarjeta Alimentar continúa vigente y se paga de forma automática junto con la AUH. Los montos de febrero son: