ANSES define un aumento a los cobros de jubilados y asignaciones familiares
ANSES confirmó para febrero una actualización que modifica los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El esquema combina aumento por inflación y un refuerzo que sigue vigente, con montos que superan los $400.000 según cada caso.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial, y confirma que el ajuste se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Las liquidaciones ya están en marcha y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial, y confirma que el ajuste se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Las liquidaciones ya están en marcha y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con este mecanismo, ANSES actualiza jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares incluidas en la Ley 24.714. En febrero, algunos beneficiarios superarán los $400.000, mientras que otros percibirán montos diferenciados según el acceso al bono de refuerzo.
De cuánto es el aumento de ANSES para jubilados en febrero
Las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben en febrero un aumento del 2,8 %, en línea con la inflación de diciembre medida por el INDEC. El ajuste se aplica bajo el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/24, que actualiza los haberes con un desfase de dos meses.
El incremento alcanza a todas las prestaciones previsionales incluidas en el sistema. El impacto en el bolsillo depende del haber base y de si el beneficiario accede o no al bono extraordinario.
Con el aumento y el refuerzo vigente, los montos finales quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber + $70.000 de bono)
PUAM: $357.263 ($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva: $321.355 ($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima: $2.416.275,65 (no recibe bono)
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 continuará vigente en febrero y está destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo se paga bajo criterios definidos por el organismo previsional.
Cobran el bono completo quienes perciben la jubilación mínima. Acceden a un bono proporcional quienes superan ese haber, pero no alcanzan el tope de $429.081,79. Quedan excluidos quienes superan ese monto.
Desde ANSES explican que el objetivo del refuerzo es sostener el poder adquisitivo frente a la inflación acumulada y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Cuándo se cobra el aumento de ANSES en febrero según el DNI
El calendario de pagos de febrero ya fue definido por ANSES y se organiza según la terminación del DNI y el nivel de haberes.
Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, los pagos comienzan el 9 de enero y se extienden hasta el 22 de enero.
Para quienes superan un haber mínimo, los cobros se realizan entre el 23 y el 29 de enero.
Las fechas se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.
AUH y Tarjeta Alimentar: qué montos se cobran en febrero
La AUH de ANSES también se actualiza en febrero tras la Resolución 23/2026. El monto total pasa a $129.070 por hijo, aunque, como todos los meses, se paga el 80 % mensual.
De esta manera, el monto que se cobra en febrero es de $103.256 por hijo, mientras que el 20 % restante se acumula para el cobro anual tras la presentación de la Libreta AUH.
En paralelo, la Tarjeta Alimentar continúa vigente y se paga de forma automática junto con la AUH. Los montos de febrero son: