Dentro de este esquema se encuentra la Asignación por Matrimonio, que forma parte del grupo de asignaciones no mensuales junto con las asignaciones por nacimiento y adopción. El beneficio se activa únicamente si el hecho fue registrado y comunicado en tiempo y forma ante ANSES.

¿Cuál es el monto del pago único de ANSES en diciembre?

Con la actualización aplicada en diciembre, ANSES estableció los siguientes valores para la Asignación por Matrimonio:

Monto total: $106.904

Tipo de prestación: pago único

Modalidad de cobro: depósito directo en cuenta bancaria

El importe se percibe una sola vez y no se repite en meses posteriores. La actualización responde al aumento del 2,3% aplicado por la fórmula de movilidad.

¿Quiénes pueden cobrar el pago único de ANSES?

El beneficio está destinado a los siguientes grupos, siempre que cumplan con los requisitos vigentes:

Trabajadores registrados incluidos en el sistema SUAF.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) .

Monotributistas dentro de las categorías habilitadas por ANSES.

El matrimonio debe estar inscripto en el Registro Civil y el trámite debe realizarse dentro del plazo establecido. La presentación fuera de término puede impedir el cobro.

¿Cómo se tramita y cuándo se cobra el pago único de ANSES?

ANSES_pagos ANSES definió en diciembre un pago único de más de $106.000

El trámite para acceder al pago único puede realizarse:

De manera online , a través del sitio oficial de ANSES.

De forma presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo.

Una vez presentada la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días, siempre que no existan inconsistencias en los datos. Si ambas personas cumplen con los requisitos, cada una puede cobrar el monto completo, duplicando el beneficio dentro del grupo familiar.

¿Qué datos deben estar actualizados para cobrar el pago único?

Para evitar demoras o rechazos, ANSES exige que la información personal esté correctamente cargada en el sistema. Los datos clave son:

Estado civil

Datos personales

Domicilio

CBU o medio de cobro

Errores u omisiones pueden impedir la acreditación del pago. La Asignación por Matrimonio se mantiene como un apoyo económico puntual ante eventos relevantes del grupo familiar.