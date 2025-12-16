ANSES definió en diciembre un pago único de más de $106.000
ANSES define un pago único en diciembre en referencia a una asignación familiar que se otorga por única vez y que fue actualizada este mes. El beneficio supera los $100.000, tiene requisitos formales y depende de la correcta registración del evento ante el organismo.
ANSES habilita un pago único en diciembre corresponde a una prestación incluida dentro del régimen de Asignaciones Familiares que se liquida por única vez. El organismo previsional confirmó en diciembre el monto actualizado tras aplicar el último aumento por movilidad.
La asignación se ajustó de acuerdo con la fórmula vigente, que toma como referencia la inflación medida por el INDEC. El incremento impacta sobre el valor que perciben quienes realicen el trámite dentro del plazo establecido por ANSES.
El pago se acredita mediante depósito bancario y no integra los haberes mensuales habituales. Su cobro está condicionado al cumplimiento de los requisitos administrativos y a la presentación correcta de la documentación exigida.
¿Qué es el pago único que paga ANSES en diciembre?
El pago único de ANSES es una prestación económica que se otorga una sola vez cuando se produce un evento familiar determinado y debidamente acreditado.
Dentro de este esquema se encuentra la Asignación por Matrimonio, que forma parte del grupo de asignaciones no mensuales junto con las asignaciones por nacimiento y adopción. El beneficio se activa únicamente si el hecho fue registrado y comunicado en tiempo y forma ante ANSES.
¿Cuál es el monto del pago único de ANSES en diciembre?
Con la actualización aplicada en diciembre, ANSES estableció los siguientes valores para la Asignación por Matrimonio:
Monto total:$106.904
Tipo de prestación:pago único
Modalidad de cobro:depósito directo en cuenta bancaria
El importe se percibe una sola vez y no se repite en meses posteriores. La actualización responde al aumento del 2,3% aplicado por la fórmula de movilidad.
¿Quiénes pueden cobrar el pago único de ANSES?
El beneficio está destinado a los siguientes grupos, siempre que cumplan con los requisitos vigentes:
Trabajadores registrados incluidos en el sistema SUAF.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).
Monotributistas dentro de las categorías habilitadas por ANSES.
El matrimonio debe estar inscripto en el Registro Civil y el trámite debe realizarse dentro del plazo establecido. La presentación fuera de término puede impedir el cobro.
¿Cómo se tramita y cuándo se cobra el pago único de ANSES?
El trámite para acceder al pago único puede realizarse:
De manera online, a través del sitio oficial de ANSES.
De forma presencial, solicitando turno previo en una oficina del organismo.
Una vez presentada la documentación, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días, siempre que no existan inconsistencias en los datos. Si ambas personas cumplen con los requisitos, cada una puede cobrar el monto completo, duplicando el beneficio dentro del grupo familiar.
¿Qué datos deben estar actualizados para cobrar el pago único?
Para evitar demoras o rechazos, ANSES exige que la información personal esté correctamente cargada en el sistema. Los datos clave son:
Estado civil
Datos personales
Domicilio
CBU o medio de cobro
Errores u omisiones pueden impedir la acreditación del pago. La Asignación por Matrimonio se mantiene como un apoyo económico puntual ante eventos relevantes del grupo familiar.