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Creamfields Argentina 2026 anuncia la salida de ventas de entradas

El festival de música electrónica más grande del país celebra 18 ediciones junto al público argentino, consolidando una trayectoria que lo ha convertido en un punto de encuentro para miles de personas.

3 jun 2026, 11:33
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Creamfields Argentina 2026 anuncia la salida de ventas de entradas

Ya están a la venta los tickets para Creamfields Argentina 2026: el festival más importante de música electrónica del mundo, que se prepara para celebrar 18 ediciones inolvidables junto al público argentino. Una vez más, el evento ofrecerá una experiencia multisensorial en un ecosistema diseñado para disfrutar con amigos y familia.

Con un despliegue de escenarios activos en simultáneo, la fusión de puestas visuales impactantes y el sonido de mayor fidelidad, la propuesta atravesará la transición única que va del día, bajo el sol porteño, a la noche y su magia al aire libre.

Creamfields Argentina continúa proponiendo una experiencia inolvidable que trasciende generaciones y estilos y que, edición a edición, reúne en su line-up a DJs, productores, bandas y mayores exponentes de la música electrónica de todo el mundo. La fecha del año en la cual la música electrónica se apodera de la ciudad, brindando momentos icónicos sobre el escenario que quedan grabados como huella en el recuerdo de los asistentes.

Con un sólido liderazgo en la escena de la música electrónica, Creamfields está listo para encender los motores nuevamente en Buenos Aires: tras las ediciones de 2024 y 2025, con shows a cargo de referentes globales como Swedish House Mafia, Alesso, Fisher, Nina Kraviz, Steve Aoki, Alan Walker, Richie Hawtin, David Guetta, Armin Van Buuren, Claptone y Miss Monique; este 2026 el festival eleva el estándar de calidad musical, innovación y producción de vanguardia.

Consolidado como el epicentro que redefine la cultura electrónica global, el evento actúa como un precursor de las tendencias que luego recorren el mundo. Para cualquier artista, formar parte de esta grilla representa un paso fundamental en su carrera, mientras que para el público significa ser testigo directo de los sonidos que marcan el rumbo de la música. La mixtura entre los talentos internacionales más influyentes y la sólida escena local, asegura una jornada inolvidable, reafirmando a Buenos Aires como una cita obligada en el calendario anual de este emblema cultural internacional.

Con diversas sedes mundiales, el evento creado en 1998 en el Reino Unido marcó un hito histórico en 2001 al elegir a Buenos Aires como su primera sede internacional, convirtiéndose en el desembarco definitivo del festival en Latinoamérica y posicionando, gracias a un récord de público que superó incluso a la versión original del festival en Liverpool, a Buenos Aires como la capital electrónica más efervescente. Desde entonces, la conexión con el público local permitió desarrollar una propuesta artística con un despliegue técnico sin igual.

Creamfields trasciende cada año lo sonoro para ofrecer una experiencia mítica integral: cuenta con una variada propuesta de gastronomía de autor, sectores de relax para descansar entre shows, múltiples puestos de hidratación gratuita y asistencia permanente para garantizar la seguridad del público.

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