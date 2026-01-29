ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

Con el aumento y la continuidad del refuerzo económico, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:
- Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber más $70.000 de bono)
- PUAM: $357.263 ($287.263 de haber más $70.000 de bono)
- Pensión no contributiva: $321.355 ($251.355 de haber más $70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin bono adicional
El aumento alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES dentro del sistema previsional y social.
Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES en febrero
El bono de $70.000 continúa vigente durante febrero y se paga de manera automática junto con el haber mensual a jubilados y pensionados de menores ingresos.
Perciben el refuerzo completo quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes superan ese monto pero no alcanzan los $429.081,79 acceden a un bono proporcional. Los beneficiarios con ingresos superiores a ese tope quedan excluidos del refuerzo.
Desde ANSES señalaron que la medida busca amortiguar el efecto de la inflación en los ingresos más bajos.
Cómo queda el calendario de pagos de ANSES en febrero
El calendario de pagos fue reorganizado por los feriados de Carnaval, lo que altera algunas fechas habituales. El esquema se aplica según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Jubilados y pensionados con haber mínimo:
- DNI 0: 9 de febrero
- DNI 1: 10 de febrero
- DNI 2: 11 de febrero
- DNI 3: 12 de febrero
- DNI 4: 13 de febrero
- DNI 5: 18 de febrero
- DNI 6 y 7: 19 de febrero
- DNI 8 y 9: 20 de febrero
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:
- DNI 0 y 1: 23 de febrero
- DNI 2 y 3: 24 de febrero
- DNI 4 y 5: 25 de febrero
- DNI 6 y 7: 26 de febrero
- DNI 8 y 9: 27 de febrero
Los haberes se depositan en la cuenta bancaria habitual, sin trámites adicionales.
AUH y Tarjeta Alimentar: montos actualizados y fechas de cobro
La AUH de ANSES también se actualiza en febrero. El monto total por hijo asciende a $129.070, de los cuales se paga mensualmente el 80 %, equivalente a $103.256. El 20 % restante se cobra tras la presentación anual de la Libreta AUH.
La Tarjeta Alimentar mantiene su vigencia y se acredita de forma automática junto con la AUH, con los siguientes valores:
- $52.250 para familias con un hijo,
- $81.936 para familias con dos hijos,
- $108.062 para familias con tres hijos o más.