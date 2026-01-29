ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

Con el aumento y la continuidad del refuerzo económico, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $429.081,79 ( $359.081,79 de haber más $70.000 de bono)

( de haber más de bono) PUAM: $357.263 ( $287.263 de haber más $70.000 de bono)

( de haber más de bono) Pensión no contributiva: $321.355 ( $251.355 de haber más $70.000 de bono)

( de haber más de bono) Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin bono adicional

El aumento alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES dentro del sistema previsional y social.

Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente durante febrero y se paga de manera automática junto con el haber mensual a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Perciben el refuerzo completo quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes superan ese monto pero no alcanzan los $429.081,79 acceden a un bono proporcional. Los beneficiarios con ingresos superiores a ese tope quedan excluidos del refuerzo.

Desde ANSES señalaron que la medida busca amortiguar el efecto de la inflación en los ingresos más bajos.

Cómo queda el calendario de pagos de ANSES en febrero

El calendario de pagos fue reorganizado por los feriados de Carnaval, lo que altera algunas fechas habituales. El esquema se aplica según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

DNI 0: 9 de febrero

9 de febrero DNI 1: 10 de febrero

10 de febrero DNI 2: 11 de febrero

11 de febrero DNI 3: 12 de febrero

12 de febrero DNI 4: 13 de febrero

13 de febrero DNI 5: 18 de febrero

18 de febrero DNI 6 y 7: 19 de febrero

19 de febrero DNI 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

DNI 0 y 1: 23 de febrero

23 de febrero DNI 2 y 3: 24 de febrero

24 de febrero DNI 4 y 5: 25 de febrero

25 de febrero DNI 6 y 7: 26 de febrero

26 de febrero DNI 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se depositan en la cuenta bancaria habitual, sin trámites adicionales.

AUH y Tarjeta Alimentar: montos actualizados y fechas de cobro

La AUH de ANSES también se actualiza en febrero. El monto total por hijo asciende a $129.070, de los cuales se paga mensualmente el 80 %, equivalente a $103.256. El 20 % restante se cobra tras la presentación anual de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar mantiene su vigencia y se acredita de forma automática junto con la AUH, con los siguientes valores: