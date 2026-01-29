En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Fechas
JUBILADOS Y ASIGNACIONES

ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero

ANSES definió el esquema de pagos de febrero para jubilados, pensionados y asignaciones. El cronograma contempla el aumento por inflación y ajustes en las fechas de cobro debido a los feriados, con impacto según tipo de prestación y terminación de DNI.

Durante febrero, ANSES aplica el aumento mensual correspondiente por inflación y mantiene el refuerzo para ingresos bajos, junto con un calendario de pagos modificado por los feriados de Carnaval. La combinación de estos factores redefine cuándo se acreditan los haberes previsionales y sociales.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 23/2026, que ratifica el mecanismo de movilidad automática basado en el índice de precios del INDEC. Los pagos se realizan de forma habitual y no requieren gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

Desde el organismo aclararon que las modificaciones alcanzan únicamente a las fechas de cobro, sin alterar montos ni condiciones de acceso a las prestaciones, con diferencias según el nivel del haber percibido.

Cuánto suben las jubilaciones y pensiones de ANSES en febrero

En febrero, las jubilaciones y pensiones registran un incremento del 2,8 %, conforme a la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo la fórmula mensual vigente desde mediados de 2024, establecida por el Decreto 274/24.

Con el aumento y la continuidad del refuerzo económico, los valores quedan establecidos de la siguiente forma:

  • Jubilación mínima: $429.081,79 ($359.081,79 de haber más $70.000 de bono)
  • PUAM: $357.263 ($287.263 de haber más $70.000 de bono)
  • Pensión no contributiva: $321.355 ($251.355 de haber más $70.000 de bono)
  • Jubilación máxima: $2.416.275,65, sin bono adicional

El aumento alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES dentro del sistema previsional y social.

Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES en febrero

El bono de $70.000 continúa vigente durante febrero y se paga de manera automática junto con el haber mensual a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Perciben el refuerzo completo quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes superan ese monto pero no alcanzan los $429.081,79 acceden a un bono proporcional. Los beneficiarios con ingresos superiores a ese tope quedan excluidos del refuerzo.

Desde ANSES señalaron que la medida busca amortiguar el efecto de la inflación en los ingresos más bajos.

Cómo queda el calendario de pagos de ANSES en febrero

El calendario de pagos fue reorganizado por los feriados de Carnaval, lo que altera algunas fechas habituales. El esquema se aplica según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Jubilados y pensionados con haber mínimo:

  • DNI 0: 9 de febrero
  • DNI 1: 10 de febrero
  • DNI 2: 11 de febrero
  • DNI 3: 12 de febrero
  • DNI 4: 13 de febrero
  • DNI 5: 18 de febrero
  • DNI 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI 8 y 9: 27 de febrero

Los haberes se depositan en la cuenta bancaria habitual, sin trámites adicionales.

AUH y Tarjeta Alimentar: montos actualizados y fechas de cobro

La AUH de ANSES también se actualiza en febrero. El monto total por hijo asciende a $129.070, de los cuales se paga mensualmente el 80 %, equivalente a $103.256. El 20 % restante se cobra tras la presentación anual de la Libreta AUH.

La Tarjeta Alimentar mantiene su vigencia y se acredita de forma automática junto con la AUH, con los siguientes valores:

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.
