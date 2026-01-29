ANSES y Milei confirmaron un bono de $ 50.000 para todos estos titulares
ANSES confirmó el pago de hasta más de 50 mil pesos en febrero de 2026. El beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH y puede consultarse online en pocos pasos desde Mi ANSES para saber si corresponde cobrarlo este mes.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en febrero un aumento del 2,8%, en línea con la actualización mensual que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC. Sin embargo, este incremento no se trasladará a la Tarjeta Alimentar, que continuará pagando los mismos valores que en enero.
Desde el Ministerio de Capital Humano confirmaron que, por el momento, no está prevista una actualización del refuerzo alimentario, por lo que durante el segundo mes del año los beneficiarios cobrarán los montos vigentes, entre ellos el pago cercano a los $50.000 que reciben las familias con un hijo.
AUH con aumento, Tarjeta Alimentar sin cambios
Mientras la AUH se ajusta de forma automática todos los meses según la inflación, la Tarjeta Alimentar queda fuera del esquema de movilidad. A diferencia de las asignaciones, sus incrementos dependen de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lo que explica que pueda permanecer congelada durante varios meses.
Qué es el “bono” de $50.000 al que muchos hacen referencia
El llamado “bono” de $50.000 no es un refuerzo extraordinario nuevo, sino el monto mensual de la Tarjeta Alimentar que cobran las familias con un hijo. En febrero, ese importe se mantiene sin cambios y sigue siendo uno de los más consultados por los beneficiarios.
Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
Estos valores se acreditan de manera automática y no requieren ningún trámite adicional.
Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar en febrero
La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza mediante la tarjeta de débito.
El beneficio:
Permite comprar alimentos y bebidas no alcohólicas
No habilita la extracción de efectivo
No permite la compra de productos no alimentarios
Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar
El programa está destinado a los siguientes grupos:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive
Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en los registros de ANSES.