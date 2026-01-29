ANSES y Milei confirmaron un bono de $ 50.000 para todos estos titulares

Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

Familias con un hijo : $52.250

Familias con dos hijos : $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

Estos valores se acreditan de manera automática y no requieren ningún trámite adicional.

ANSES_pago

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar en febrero

La Tarjeta Alimentar no se entrega en formato físico. El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza mediante la tarjeta de débito.

El beneficio:

Permite comprar alimentos y bebidas no alcohólicas

No habilita la extracción de efectivo

No permite la compra de productos no alimentarios

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar

El programa está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive

Personas embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La incorporación es automática, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados en los registros de ANSES.