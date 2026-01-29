Quién es la importante actriz que participará en Gran Hermano Generación Dorada
En Lape Club Social, Martín Salwe confirmó quién es la megaestrella que ingresará a Gran Hermano Generación Dorada.
29 ene 2026, 13:46
En Lape Club Social (América TV), Martín Salwe sorprendió este jueves al revelar el nombre de la importante actriz que será parte de Gran Hermano Generación Dorada, el reality conducido por Santiago del Moro que debutará el próximo 23 de febrero por Telefe.
El panelista jugó primero con el misterio y lanzó pistas que despertaron la curiosidad de todos en el estudio: "Megafigura. Es la actriz argentina, reconocida en el exterior también. Dato de color: fue jurado. Año 2007, en un reality muy conocido. Dijimos que tuvo varios colores de pelo. Dijimos que tiene un carácter importante, que es actriz dramática, llora muy bien".
Luego agregó más detalles sobre la protagonista: "La familia fue conocida, es conocida", señaló, antes de dar un dato clave sobre cómo será su ingreso a la casa más famosa del país: "Voy a repetir este dato, ella va a ingresar a la casa acompañada por su hija hasta la puerta, porque la hija va a cumplir otro rol dentro del gran hermano en la parte periférica, va estar en el streaming".
La expectativa crecía en el panel hasta que Mauro Szeta lo interpeló directamente: "Revelamos el misterio. ¿Quién es, Martín?".
Inmediatamente, Salwe dio la noticia que todos esperaban: "El 23 de febrero llega GH edición dorada. La megafigura es Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, va al streaming".
Además, el miércoles por la noche, en LAM (América TV), revelaron que todavía hay una lista de famosos que pasaron por una instancia de fotos, aunque no todos estarían confirmados. “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”, explicó Ángel de Brito.
Y la angelita Pilar Smith dio esos nombres: “Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor. Reiteramos que estar en la foto no significa que estén confirmados. Me dicen de Emanuel, un ex Gran Hermano”.
Con estas revelaciones, la expectativa por la edición dorada de Gran Hermano sigue creciendo y promete ser uno de los estrenos más esperados del año.
Embed
Qué había dicho Andrea del Boca ante el rumor de una posible participación en Gran Hermano Generación Dorada
A fin del año pasado, en Ya fue todo, el stream de Jotax, habían contado que Andrea del Boca sería una de las famosas que buscaría sumarse a Gran Hermano Generación Dorada. La información había causado revuelo por tratarse de una importante actriz de la televisión argentina, con una extensa trayectoria en ficciones que marcaron época.
Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Del Boca había desmentido esta versión. "No es así, no hay negociaciones y no fui convocada", respondió la actriz de manera tajante ante la consulta de este medio.