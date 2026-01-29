Quién es la importante actriz que participará en Gran Hermano Generación Dorada

Inmediatamente, Salwe dio la noticia que todos esperaban: "El 23 de febrero llega GH edición dorada. La megafigura es Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, va al streaming".

Además, el miércoles por la noche, en LAM (América TV), revelaron que todavía hay una lista de famosos que pasaron por una instancia de fotos, aunque no todos estarían confirmados. “Hay una selección de famosos que fueron a hacerse fotos. No saben si quedaron o no”, explicó Ángel de Brito.

Y la angelita Pilar Smith dio esos nombres: “Divina Gloria, Alejandra Majluf, Kennys Palacios, el novio de Lizardo Ponce, Inés de Survivor. Reiteramos que estar en la foto no significa que estén confirmados. Me dicen de Emanuel, un ex Gran Hermano”.

Con estas revelaciones, la expectativa por la edición dorada de Gran Hermano sigue creciendo y promete ser uno de los estrenos más esperados del año.

Qué había dicho Andrea del Boca ante el rumor de una posible participación en Gran Hermano Generación Dorada

A fin del año pasado, en Ya fue todo, el stream de Jotax, habían contado que Andrea del Boca sería una de las famosas que buscaría sumarse a Gran Hermano Generación Dorada. La información había causado revuelo por tratarse de una importante actriz de la televisión argentina, con una extensa trayectoria en ficciones que marcaron época.

Sin embargo, en diálogo con PrimiciasYa, Del Boca había desmentido esta versión. "No es así, no hay negociaciones y no fui convocada", respondió la actriz de manera tajante ante la consulta de este medio.